Спикер парламента Чечни заявил, что закроет аккаунт в Instagram в поддержку Кадырова

ГРОЗНЫЙ, 23 декабря. /ТАСС/. Председатель парламента Чеченской Республики Магомед Даудов объявил, что закроет свой аккаунт в Instagram в знак солидарности с главой региона Рамзаном Кадыровым, чьи страницы в этой соцсети и Facebook стали недоступны.

"Я закрываю свой аккаунт до тех пор, пока страница моего дорогого брата Рамзана Кадырова вновь не обретет своего достойного хозяина. Всемирный сатана в лице США в очередной раз показал свою беспомощность. Маленькая Чеченская Республика в лице Рамзана Кадырова настолько напугала своей уверенностью в отстаивании государственных интересов России, что Госдеп решил дать указание о блокировке страницы в Инстаграм", - написал Даудов на своей странице в социальной сети.

По словам спикера регионального парламента, блокировка аккаунтов главы Чечни вызывает лишь смех и недоумение. "А больше всего этот факт у меня вызывает чувство великой гордости за моего лидера и мой народ, что на очередном этапе всемирной истории оказались в авангарде борьбы за честь и достоинство нашего непобедимого Отечества... В связи с этим, будучи глубоко благодарным, хочу сообщить своим дорогим подписчикам, что объявляю бойкот нашим недоброжелателям", - добавил он.

Как сообщалось ранее, профили Кадырова в социальных сетях Instagram и Facebook в субботу стали недоступны. Региональный министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров заявил, что на аккаунты главы Чечни была совершена "подлая кибератака".