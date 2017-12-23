МИД РФ призвал КНДР и США не прибегать к практике изоляции, чтобы не обострять конфликт

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Россия призывает КНДР и США отказаться от действий, которые могут привести к обострению политической обстановки в регионе после принятия Советом Безопасности ООН резолюции в ответ на испытание Пхеньяном 29 ноября баллистической ракеты. Об этом говорится в официальном комментарии внешнеполитического ведомства, размещенном на его сайте в субботу.

"Призываем все заинтересованные стороны, прежде всего КНДР и США, проявлять сдержанность и отказаться от действий, которые чреваты непредсказуемыми и разрушительными последствиями для всего региона Северо-Восточной Азии и за его пределами, - следует из документа. - Изоляция и давление должны уступить место диалогу и переговорам".

Внешнеполитическое ведомство подчеркивает, что упор Вашингтона на "широкоохватные международные рестрикции" в ущерб поиску устойчивых политико-дипломатических развязок не будет способствовать решению накопившихся проблем и нормализации обстановки в этом регионе. В МИД полагают, что пора переходить к выполнению не только санкционных разделов соответствующих решений СБ, но и тех их положений, которые призывают к мирному политико-дипломатическому урегулированию ситуации через диалог и переговоры.

Отмечается, что Россия последовательно выступает за скорейший запуск переговорного процесса и ведет работу с целью нахождения взаимоприемлемых путей комплексного решения проблем Корейского полуострова. Именно на это и направлена предложенная Москвой соответствующая "дорожная карта" урегулирования.

23 декабря Совет Безопасности ООН на последнем заседании перед уходом на рождественские каникулы единогласно принял предложенную США резолюцию об ужесточении санкций против КНДР в ответ на очередное ракетное испытание, проведенное Пхеньяном 29 ноября. Документ, предусматривающий беспрецедентные меры, стал четвертой по счету резолюцией по проблематике КНДР, одобренной с начала года, и десятой за все время рассмотрения ситуации вокруг этой страны в Совбезе ООН.