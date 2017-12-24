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Володин: закрытие аккаунтов Кадырова в соцсетях нарушает права читателей на информацию

Политика
24 декабря, 12:58 UTC+3 ИСЛАМАБАД ИСЛАМАБАД 24, декабря. /ТАСС

Спикер Госдумы назвал такие действия Facebook и Instagram "политикой закрытия ртов"

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин

© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

ИСЛАМАБАД, 24 декабря. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что, закрыв аккаунты главы Чечни Рамзана Кадырова в Facebook и Instagram, эти компании нарушили права читателей. Такое мнение он высказал во время двусторонней встречи с главой Меджлиса (парламента) Ирана Али Лариджани, которая проходит в столице Пакистана Исламабаде в рамках первой региональной международной конференции, посвященной борьбе с терроризмом и сотрудничеству.

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В ходе встречи председатели парламентов двух стран затронули вопрос двойных стандартов в политике США. В качестве примера Володин привел закрытие аккаунтов в соцсетях Кадырова. По его словам, в стране, в которой постоянно говорят о свободе слова, не дают возможности высказывать собственную точку зрения, отличную от пропагандируемой США.

"Они боятся публичного разговора, боятся правды. Чем-то другим объяснить подобные решения невозможно. Дело в том, чтобы в социальных сетях читать блогера, нужно подписаться на его блок. Закрывая аккаунт, они закрывают право граждан узнать мнение блогера, на общение с ним", - сказал Володин в воскресенье, напомнив, что ранее Кадыров был внесен в санкционные списки США.

"Зачем им закрывать личный аккаунт, вообще непонятно. Удивительно, что Instagram и Facebook позиционируют себя как международные компании, при этом закрывают аккаунты Кадырова", - добавил он, отметив, что компании таким образом сами себя дискредитируют, поскольку с их стороны Кадырову не было предъявлено обвинение в нарушении правил ведения соцсетей. "Вот такая политика закрытия ртов", - считает спикер Госдумы.

"Такие решения вынуждают другие страны принимать симметричные меры, исходя из принципа взаимности", - добавил спикер Госдумы.

В среду минфин США добавил в "список Магнитского" пятерых россиян, включая Кадырова, которого американская администрация обвинила в причастности к "внесудебным расправам, пыткам и другим грубым нарушениям международно признанных прав человека".

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Акт Магнитского Санкции в отношении России Разногласия РФ и США в киберпространстве
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