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Кадыров заявил, что откажется от Instagram и запустит в 2018 году соцсеть в Чечне

Общество
23 декабря, 14:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, декабря. /ТАСС

Политик отметил, что, по его мнению, "демарш Instagram, который до сих пор пытался делать видимость независимости от официального Вашингтона", выглядит странно

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Глава Чечни Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров

© Елена Афонина/ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзана Кадыров заявил о разработке в республике новой социальной сети после блокировки его страницы в Instagram. Об этом он написал в Telegram. Он также отметил, что продолжит пользоваться другими соцсетями.

"В ночь на субботу исчезла моя страница в Instagram, аккаунт имел галочку (официальный статус), поэтому Instagram обязан был обеспечить безопасность. Мне стало известно, что в Чечне в стадии тестирования находится новая социальная сеть @Mylistory, которая ни в чем не уступает заморским. Она начнет функционировать после нового года", - написал Кадыров. По словам политика, после обращения в службу поддержки соцсети ответа не последовало.

Глава республики отметил, что он много внимания и времени уделял общению со своими подписчиками, делился новостями республики и своей семьи. "Однако, не стоит расстраиваться. Мы и далее будем общаться в "ВКонтакте" (Рамзан Кадыров), Twitter (RKadyrov), Telegram (@RKadyrov_95)", - написал он.

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"От меня ждали возмущений, но просчитались, это единственное, чем я доволен в действиях Instagram и их покровителей в Белом доме. Мне и самому давно приходила в голову мысль покинуть эту сеть. Но считал, что неудобно перед друзьями и подписчиками, а их у меня в Instagram и Facebook более четырех миллионов", - написал Кадыров.

Политик отметил, что, по его мнению, "демарш Instagram, который до сих пор пытался делать видимость независимости от официального Вашингтона", выглядит странно. "И почему-то он последовал сразу же после публикации санкций минфина США", - добавил он.

Ранее сообщалось, что профили Кадырова в Instagram и Facebook в субботу стали недоступны. При попытке зайти на страницу @kadyrov_95 в Instagram сообщается, что пользователь не найден, аналогичная запись появляется при попытке просмотра страницы Кадырова в Facebook. Однако англоязычная страница главы Чечни в Instagram работает в обычном режиме. Общее количество подписчиков Кадырова в Instagram составляет более 3 млн человек, в Facebook свыше 757 тыс.

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