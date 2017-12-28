Уполномоченным Путина по финансовым вопросам на выборах станет представитель единороссов

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Уполномоченным представителем президента РФ Владимира Путина по финансовым вопросам на выборах главы государства станет Наталья Орлова, работающая в "Единой России". Это следует из проекта постановления ЦИК, которое будет рассмотрено на заседании в четверг.

Путин, намеренный участвовать в выборах как самовыдвиженец, 27 декабря подал в ЦИК документы для выдвижения. Сегодня комиссия рассмотрит вопрос о регистрации его уполномоченного представителя по финансовым вопросам и даст разрешение на открытие специального избирательного счета, а также зарегистрирует группу избирателей в поддержку его самовыдвижения.

"Зарегистрировать уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата на должность президента РФ Владимира Владимировича Путина - Орлову Наталью Алексеевну", - говорится в проекте постановления.

На выборах президента в 2012 году Орлова также была уполномоченным Путина по финансовым вопросам. Она занимает должность первого заместителя руководителя центрального исполкома "Единой России".