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Уполномоченным Путина по финансовым вопросам на выборах станет представитель единороссов

Политика
28 декабря, 14:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, декабря. /ТАСС

Наталья Орлова также являлась уполномоченной президента на выборах в 2012 году

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МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Уполномоченным представителем президента РФ Владимира Путина по финансовым вопросам на выборах главы государства станет Наталья Орлова, работающая в "Единой России". Это следует из проекта постановления ЦИК, которое будет рассмотрено на заседании в четверг.

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Путин, намеренный участвовать в выборах как самовыдвиженец, 27 декабря подал в ЦИК документы для выдвижения. Сегодня комиссия рассмотрит вопрос о регистрации его уполномоченного представителя по финансовым вопросам и даст разрешение на открытие специального избирательного счета, а также зарегистрирует группу избирателей в поддержку его самовыдвижения.

"Зарегистрировать уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата на должность президента РФ Владимира Владимировича Путина - Орлову Наталью Алексеевну", - говорится в проекте постановления.

На выборах президента в 2012 году Орлова также была уполномоченным Путина по финансовым вопросам. Она занимает должность первого заместителя руководителя центрального исполкома "Единой России".

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