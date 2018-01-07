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Косачев осудил предложение назвать пребывание Украины в составе СССР "оккупацией"

Политика
7 января, 15:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, января. /ТАСС

Сенатор подчеркнул, что у русского и украинского народов в составе СССР не было раздельной национальной истории

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Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Разделение национальных историй народов, входивших в состав СССР, невозможно, это философия предателей и лжецов. Такое мнение в воскресенье выразил в беседе с корреспондентом ТАСС глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, комментируя предложение главы Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича признать период пребывания Украины в составе СССР "оккупацией".

Вятрович заявил в воскресенье, что Украине следует признать период пребывания в составе СССР "оккупацией" и принять законы, которые бы зафиксировали правопреемственность нынешней страной традиций Украинской Народной Республики (УНР).

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"У этой концепции два аспекта - политический и моральный. Моральный заключается в том, что у русского и украинского народов в составе СССР, равно как и у других советских народов, не было раздельной национальной истории. Поэтому любая ее "раздельная" интерпретация, то есть попытка перевалить на другие народы бремя ответственности за прошлое своего, - это философия лжецов и предателей", - сказал Косачев.

По его мнению, это несправедливо прежде всего по отношению к собственным предкам, которые творили общую историю. Историю "героическую и трагическую, со всеми ее победами и неудачами, не оглядываясь на национальности и административные границы".

"Политический [аспект] заключается в том, что "наследственность украинской государственности" столетней давности (кстати, не признанной никем, включая страны Антанты) - это жирная и бесповоротная точка в дискуссиях о любых последующих территориальных приобретениях Украины в составе СССР, где Крым - далеко не единственное из таких искусственных прирастаний", - отметил сенатор.

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