Неизвестные облили краской здание Россотрудничества в Киеве

КИЕВ, 8 января. /ТАСС/. Здание, где расположен Российский центр науки и культуры (представительство Россотрудничества) в Киеве, облили краской и обклеили листовками антироссийского содержания. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе посольства РФ на Украине.

"В ночь с 6 на 7 января было совершено очередное неспровоцированное нападение на Российский центр науки и культуры в Киеве. Неизвестные облили здание Центра краской, расклеили листовки с антироссийским содержанием, причинили ему тем самым материальный ущерб", - отметили в посольстве. Дипломатическое представительство России в Киеве надеется в этой ситуации на соответствующую реакцию украинских правоохранительных органов и привлечение виновных к ответственности.

Ранее в воскресенье одна из радикально настроенных украинских организаций сообщила о нападении на здание Россотрудничества в Киеве, разместив соответствующее видео в Facebook.

Российские диппредставительства неоднократно подвергались нападениям на территории Украины. В частности, группа националистов в ночь на 27 августа 2016 года забросала здание Россотрудничества в Киеве дымовыми шашками и нанесла на стены свою символику. В июле около 30 человек из объединения "Свобода" во главе с депутатом Киевского совета Игорем Мирошниченко ворвались в здание Россотрудничества и заняли помещение на втором этаже, где должна была состояться презентация книги академика Петра Толочко "Откуда пошла Русская земля". Были и другие подобного характера происшествия.

Несмотря на многочисленные инциденты, Национальная полиция Украины не расследует должным образом факты нападений радикалов на представительство Россотрудничества в Киеве, заявили ранее в представительстве РФ. В Россотрудничестве заверили, что неоднократно подавали соответствующие заявления в полицию, когда был нанесен материальных ущерб, "но правоохранительные органы разводят руками, говорят, что не удается установить нападавших, хотя они не скрываются и оставляют публикации в Facebook.

Борьба с работой Центра на Украине ведется и на уровне государственной власти. Так, в Верховной раде в 2017 году был вновь зарегистрирован законопроект о денонсации российско-украинского соглашения "Об учреждении и условиях деятельности информационно-культурных центров", на основании которого, в частности, в Киеве и Одессе, работает Российский центр науки и творчества. Такой законопроект вносился представителями президентской политической силы "Блок Петра Порошенко" и ранее - в 2016 году.