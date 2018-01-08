Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.12:
$ 57.6
€ 68.87
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Неизвестные облили краской здание Россотрудничества в Киеве

Политика
8 января, 0:42 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 8, января. /ТАСС

Посольство РФ на Украине надеется на соответствующую реакцию украинских правоохранительных органов и привлечение виновных к ответственности

Поделиться
Материал из 1 страницы

КИЕВ, 8 января. /ТАСС/. Здание, где расположен Российский центр науки и культуры (представительство Россотрудничества) в Киеве, облили краской и обклеили листовками антироссийского содержания. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе посольства РФ на Украине.

Смотрите также

Вандалы повредили памятник советским солдатам в Кировоградской области Украины

Вандалы повредили поклонный крест у московского Андроникова монастыря

СМИ: в Киеве вандалы второй раз за месяц залили Вечный огонь цементом

"В ночь с 6 на 7 января было совершено очередное неспровоцированное нападение на Российский центр науки и культуры в Киеве. Неизвестные облили здание Центра краской, расклеили листовки с антироссийским содержанием, причинили ему тем самым материальный ущерб", - отметили в посольстве. Дипломатическое представительство России в Киеве надеется в этой ситуации на соответствующую реакцию украинских правоохранительных органов и привлечение виновных к ответственности.

Ранее в воскресенье одна из радикально настроенных украинских организаций сообщила о нападении на здание Россотрудничества в Киеве, разместив соответствующее видео в Facebook.

Российские диппредставительства неоднократно подвергались нападениям на территории Украины. В частности, группа националистов в ночь на 27 августа 2016 года забросала здание Россотрудничества в Киеве дымовыми шашками и нанесла на стены свою символику. В июле около 30 человек из объединения "Свобода" во главе с депутатом Киевского совета Игорем Мирошниченко ворвались в здание Россотрудничества и заняли помещение на втором этаже, где должна была состояться презентация книги академика Петра Толочко "Откуда пошла Русская земля". Были и другие подобного характера происшествия.

Несмотря на многочисленные инциденты, Национальная полиция Украины не расследует должным образом факты нападений радикалов на представительство Россотрудничества в Киеве, заявили ранее в представительстве РФ. В Россотрудничестве заверили, что неоднократно подавали соответствующие заявления в полицию, когда был нанесен материальных ущерб, "но правоохранительные органы разводят руками, говорят, что не удается установить нападавших, хотя они не скрываются и оставляют публикации в Facebook.

Борьба с работой Центра на Украине ведется и на уровне государственной власти. Так, в Верховной раде в 2017 году был вновь зарегистрирован законопроект о денонсации российско-украинского соглашения "Об учреждении и условиях деятельности информационно-культурных центров", на основании которого, в частности, в Киеве и Одессе, работает Российский центр науки и творчества. Такой законопроект вносился представителями президентской политической силы "Блок Петра Порошенко" и ранее - в 2016 году.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине
Страны
Украина
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ЦИК принял документы у 15 самовыдвиженцев, желающих участвовать в выборах президента
2
Глава института нацпамяти Украины предложил признать период в составе СССР "оккупацией"
3
Пентагон пытается сгладить слова командующего морпехами США о надвигающейся войне в Европе
4
ЦИК РФ принял документы у самовыдвиженца на выборах президента Василия Пугачева
5
МО РФ: двое военнослужащих погибли при обстреле авиабазы Хмеймим 31 декабря
6
СМИ: сирийские войска приближаются к военному аэродрому Абу-Духур на юге Идлиба
7
Церемония вручения кинопремии "Золотой Глобус" — 2018. Онлайн
Темы дня
Новости партнеров
Реклама