Избирательный фонд Путина сформирован, сообщила уполномоченный кандидата

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Избирательный фонд действующего президента РФ Владимира Путина, намеренного принять участие в выборах главы государства 2018 года в качестве самовыдвиженца, полностью сформирован, его представители благодарят всех, кто хочет внести свой вклад в избирательную кампанию кандидата.

"Избирательный фонд нашего кандидата полностью сформирован", - заявила ТАСС уполномоченный кандидата по финансовым вопросам Наталья Орлова.

"Но и сегодня продолжает поступать большое количество платежей от физических и юридических лиц, которые мы вынуждены возвращать отправителям, так как они уже превышают установленный федеральным законом "О выборах президента РФ" лимит в 400 млн рублей", - отметила она.

По словам уполномоченного, "кто-то присылает по сто рублей, кто-то больше". "Мы искренне благодарны всем, кто хочет внести свой вклад в избирательную кампанию кандидата в президенты России Владимира Путина, но по требованию закона все денежные средства, поступившие сверх этого лимита, должны быть возвращены", - подчеркнула она.

"Просим не обижаться и использовать другие возможности поддержки нашего кандидата, такие как, например, участие в сборе подписей и, конечно, основная из них - прийти на избирательные участки 18 марта и проголосовать", - обратилась Орлова к гражданам.

Она также уточила, что по состоянию на 8 января текущего года из средств фонда оплачено изготовление подписных листов, производство специальной экипировки для лиц, осуществляющих сбор подписей в поддержку самовыдвижения кандидата Путина, и оформление соответствующих конструкций для сбора подписей.

Избирательный фонд Путина

Ранее ЦИК РФ опубликовал данные, из которых следует, что на специальный избирательный счет Путина были перечислены 400 млн 30 тыс. 934,98 рубля, в частности, средства внесли ряд региональных фондов и партия "Единая Россия", которая выделила 28 млн рублей. При этом 400 млн рублей являются предельной суммой, которая может расходоваться с избирательного счета кандидата в президенты. Право открыть избирательный счет представителям Путина было дано 28 декабря прошлого года.

По данным пресс-службы Центризбиркома, специальные избирательные счета открыли 13 кандидатов в президенты России, в том числе два самовыдвиженца - Путин и депутат Костромской областной думы, заслуженный изобретатель РФ Владимир Михайлов. Еще 11 счетов открыли кандидаты, выдвинутые от различных политических партий.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года.