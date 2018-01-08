Избирательный фонд Путина сформирован, сообщила уполномоченный кандидата

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Избирательный фонд действующего президента РФ Владимира Путина, намеренного принять участие в выборах главы государства 2018 года в качестве самовыдвиженца, полностью сформирован, его представители благодарят всех, кто хочет внести свой вклад в избирательную кампанию кандидата.
"Избирательный фонд нашего кандидата полностью сформирован", - заявила ТАСС уполномоченный кандидата по финансовым вопросам Наталья Орлова.
По словам уполномоченного, "кто-то присылает по сто рублей, кто-то больше". "Мы искренне благодарны всем, кто хочет внести свой вклад в избирательную кампанию кандидата в президенты России Владимира Путина, но по требованию закона все денежные средства, поступившие сверх этого лимита, должны быть возвращены", - подчеркнула она.
"Просим не обижаться и использовать другие возможности поддержки нашего кандидата, такие как, например, участие в сборе подписей и, конечно, основная из них - прийти на избирательные участки 18 марта и проголосовать", - обратилась Орлова к гражданам.
Она также уточила, что по состоянию на 8 января текущего года из средств фонда оплачено изготовление подписных листов, производство специальной экипировки для лиц, осуществляющих сбор подписей в поддержку самовыдвижения кандидата Путина, и оформление соответствующих конструкций для сбора подписей.
Ранее ЦИК РФ опубликовал данные, из которых следует, что на специальный избирательный счет Путина были перечислены 400 млн 30 тыс. 934,98 рубля, в частности, средства внесли ряд региональных фондов и партия "Единая Россия", которая выделила 28 млн рублей. При этом 400 млн рублей являются предельной суммой, которая может расходоваться с избирательного счета кандидата в президенты. Право открыть избирательный счет представителям Путина было дано 28 декабря прошлого года.
По данным пресс-службы Центризбиркома, специальные избирательные счета открыли 13 кандидатов в президенты России, в том числе два самовыдвиженца - Путин и депутат Костромской областной думы, заслуженный изобретатель РФ Владимир Михайлов. Еще 11 счетов открыли кандидаты, выдвинутые от различных политических партий.
Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года.