Посол РФ в США поставил вопрос о возобновлении встреч в формате "два плюс два"

ВАШИНГТОН, 14 января. /ТАСС/. Российский посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов поставил перед американским послом в Москве Джоном Хантсманом вопрос о возобновлении двусторонних контактов различного уровня, в том числе практики проведения встреч глав внешнеполитических и военных ведомств. Он сообщил об этом, рассказывая о содержании своей недавней встречи с руководителем дипмиссии США в РФ.

"Я поднял перед Хантсманом вопрос о возобновлении контактов между нашими странами на различных уровнях, - заявил Антонов на прошедшем в субботу в его резиденции приеме по случаю Дня российской печати. - И о том, чтобы встретились министры обороны, и о формате "два плюс два" (предусматривает совместные переговоры глав внешнеполитических и военных ведомств - прим. ТАСС)".

Посол также напомнил, что ранее российская сторона предложила американской "создать группу по кибербезопасности". Кроме того, "предложили восстановить контакты между парламентариями - это очень важно", добавил он.

На протяжении последних нескольких лет встреч министров обороны РФ и США не было. Российско-американское министерское совещание в формате "два плюс два" в последний раз проходило в августе 2013 года. Тогда оно состоялось в Вашингтоне.