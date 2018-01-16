В поддержку участия Путина в выборах собрано более миллиона подписей

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Более 1 млн подписей избирателей собрано в поддержку Владимира Путина, который участвует в выборах президента РФ качестве самовыдвиженца. Об этом сообщили во вторник журналистам в избирательном штабе кандидата.

"По состоянию на 16 января в поддержку выдвижения Владимира Путина на пост президента Российской Федерации поступило 1 001 459 подписей", - проинформировали в штабе.

Там подчеркнули: несмотря на то, что для регистрации кандидата в Центризбиркоме необходимо 300 тыс. подписей, "избирательным штабом кандидата принято решение не останавливать сбор и дать возможность всем желающим выразить свою поддержку кандидату". "Подписи, которые не будут сданы в ЦИК, останутся в избирательном штабе для формирования базы сторонников кандидата", - уточнили в штабе.

Участие Путина в выборах

Выборы президента России пройдут 18 марта.

Действующий президент РФ Владимир Путин выдвинулся на них в порядке самовыдвижения, для регистрации кандидатом ему необходимо собрать не менее 300 тыс. подписей граждан. Их сбор начался 5 января, он проходит в 267 населенных пунктах во всех 85 субъектах РФ.

Как сообщила ТАСС секретарь ЦИК РФ Майя Гришина, кандидат в президенты России, участвующий в выборах в порядке самовыдвижения, может представить в Центризбирком не менее 300 тыс. и не более 315 тыс. подписей избирателей. У каждого кандидата ЦИК проверит по 60 тыс. подписей.

Однако в штабе Путина неоднократно поясняли, что сбор подписей в поддержку кандидата будет продолжен. Как указывал пресс-секретарь штаба Андрей Кондрашов, "сбор продолжается, поскольку нельзя не дать россиянам возможности высказать свое отношение к Путину".