Моргулов: Россия готова способствовать прямому диалогу США и КНДР

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Россия готова способствовать скорейшему началу прямого диалога между Вашингтоном и Пхеньяном. Об этом заявил в интервью ТАСС заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов.

Отвечая на вопрос о возможных сроках начала таких переговоров, замминистра предложил "переадресовать его коллегам из Вашингтона и Пхеньяна".

"При этом хочу подчеркнуть, что Москва готова всячески способствовать тому, чтобы прямой диалог между США и КНДР начался как можно скорее", - указал Моргулов.