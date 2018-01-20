Россия, Иран и Турция согласовали списки участников Конгресса сирийского нацдиалога в Сочи

СОЧИ, 20 января. /ТАСС/. Россия, Иран и Турция согласовали списки участников Конгресса сирийского национального диалога, окончательное их оформление займет один-два дня. Об этом сообщил в субботу спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев по итогам консультаций с Ираном и Турцией.

"Основной вопрос, который сегодня обсуждался, - это проведение Конгресса сирийского национального диалога, - сказал он. - Я считаю, что встреча прошла успешно. Нам удалось согласовать списки участников форума. Предстоит еще работа по допсогласованию, на которую потребуется еще максимум один-два дня".

Лаврентьев заявил, что Москва заинтересована в участии спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуры в Конгрессе.

"Работа в этом направлении [по поводу участия в конгрессе региональных наблюдателей и ООН] ведется. Мы бы очень хотели, чтобы представительство ООН было на форуме как можно на более высоком уровне, - сказал спецпредставитель президента РФ. - Мы надеемся, что генеральный секретарь ООН примет решение о направлении в Сочи специального посланника Стаффана де Мистуры, который примет участие в открытии этого мероприятия".

Лаврентьев также отметил, что ситуация на местах в Сирии не должна повлиять на проведение Конгресса сирийского национального диалога в Сочи.

"Ситуация на местах, непосредственно на поле боя в некоторых районах Сирии остается достаточно напряженной, - отметил Лаврентьев. - Но это в целом не должно ни в коем случае повлиять на результаты проведения Конгресса".

Также спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию заявил, что войска США не должны оставаться на территории Сирии без согласия Дамаска.

"Сложно комментировать эти заявления (госсекретаря США Рекса Тиллерсона и представителей Пентагона о планах присутствия в Сирии - прим. ТАСС), это надо комментировать самому Тиллерсону, - сказал Лаврентьев. - Наша позиция абсолютно ясна: американские войска не должны оставаться на территории независимого суверенного государства без разрешения на то руководства этой страны. Поэтому я не думаю, что это может оказать какое-то негативное воздействие на Конгресс сирийского национального диалога, тем более, что мы ожидаем присутствия США как постоянного члена СБ ООН на форуме Сочи в качестве наблюдателя".