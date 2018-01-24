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Лавров: киевская "партия войны" хочет похоронить минские соглашения

Политика
24 января, 17:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, января. /ТАСС

Глава МИД РФ напомнил, что единственным путем урегулирования внутриукраинского кризиса остается полная и последовательная реализация минского комплекса мер, одобренного Совбезом ООН

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МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Сторонники силового решения конфликта в Донбассе стремятся перечеркнуть минские договоренности. Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на открытии XXVI Международных Рождественских образовательных чтений "Нравственные ценности и будущее человечества".

Он напомнил, что единственным путем урегулирования внутриукраинского кризиса остается полная и последовательная реализация минского Комплекса мер, одобренного Советом Безопасности ООН. "Основное препятствие на этом пути - киевская "партия войны", которая хочет похоронить минские договоренности и идет на поводу у экстремистов, объявив блокаду Донбасса и приняв в Верховной раде закон, оправдывающий силовое решение внутриукраинского кризиса", - подчеркнул Лавров.

Верховная рада 18 января приняла внесенный Порошенко законопроект "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" (о реинтеграции Донбасса). В этом документе неподконтрольные Киеву районы называются "временно оккупированными территориями", действия России квалифицируются как "агрессия против Украины", а президенту предоставляется право на использование вооруженных сил внутри страны без согласия парламента, в том числе для освобождения территорий на востоке страны. Для этого создается объединенный оперативный штаб Вооруженных сил Украины для контроля над всеми силовиками и военно-гражданскими администрациями в зоне конфликта. Кроме того, из текста документа после внесения поправок изъяты все упоминания о минских соглашениях.

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