Косачев осудил британского министра обороны за распространение "заведомой и пугающей лжи"

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев охарактеризовал заявление британского министра обороны Гэвина Уильямсона о том, что РФ якобы готовится уничтожить инфраструктуру королевства, как недобросовестную и грязную политику. Такое мнение он высказал в беседе с корреспондентом ТАСС в пятницу.

Ранее министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что Россия якобы разрабатывает планы по уничтожению жизненно важной британской инфраструктуры, что, по его версии, приведет к хаосу и многочисленным жертвам. Свою точку зрения он изложил в интервью, опубликованном в газете Daily Telegraph.

"Разумеется, самый первый вопрос, который возникает у любого российского политика, и не только политика: зачем? Причем не только зачем России вдруг нападать на Великобританию - это вопрос сугубо риторический. Но зачем распространять заведомую и пугающую ложь," - возмутился сенатор.

По его мнению, этому есть несколько объяснений. "Во-первых, сегодня на Западе действует негласный принцип: про Россию ничто не слишком. У серии пародийных картинок в сети на тему Russians did it ["русские сделали это"] есть вполне объективная основа, которая заключается в массовых попытках увидеть "русский след" буквально в любом негативном событии и даже явлении природы", - отметил Косачев.

Отвечать не придется

Во-вторых, по мнению парламентария, на Западе считают, что про Россию можно говорить что угодно именно потому, что отвечать за слова не придется, иначе немало политиков в Европе и Америке уже полетели бы со своих постов или много раз подумали бы, прежде чем высказывать очередные бездоказательные обвинения. "А в условиях безнаказанности любой может спокойно заявлять, что Россия сбила польский и малайзийский самолеты, совершила агрессию и аннексию, собирается напасть на Польшу, Прибалтику, а теперь и на Великобританию, "выбрала" президента США и вмешивалась во все выборы в Европе. И никаких последствий для автора бездоказательных сенсаций не будет", - сказал глава международного комитета Совфеда.

Кроме того, сенатор уверен, что тема угроз кибератак на объекты инфраструктуры выбрана министром обороны Великобритании неслучайно, она крайне удобна тем, что доказать источник этих атак практически невозможно. "Поэтому все можно валить на Россию, ибо она и так в ответе за все, и все равно отвечать за огульные обвинения не придется".

Пересмотр оборонной политики

Вместе с тем, как считает сенатор, газета Daily Telegraph, возможно, подсказала ответ на вопрос, зачем британскому министру обороны "высказывать все эти нелепые страшилки именно сейчас: заявление Уильямсона пришлось на начало пятимесячного пересмотра оборонной политики страны, в рамках которого министерство обороны пытается предотвратить сокращение вооруженных сил.

"Причины громких заявлений очень часто бывают банальными и вполне материальными. Проблема только в том, что вилочки потом найдутся: ложь министра станет очевидной, и бедные британцы не станут жертвами страшных русских атак. Но осадочек останется - в виде очередного витка конфронтации в Европе", - подчеркнул Косачев, добавив, что вину за это опять же возлагают на Россию.

"Причем именно те, кто сами запугивают собственные народы российской угрозой. Недобросовестная и грязная политика, за которую, на мой взгляд, гражданам других стран уже пора спрашивать со своих лидеров", - добавил парламентарий.