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Москва и Сеул обсудили мирное урегулирование кризиса на Корейском полуострове

Политика
1 февраля, 17:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, февраля. /ТАСС

Стороны подчеркнули необходимость продолжения усилий по политико-дипломатическому урегулированию всего комплекса проблем субрегиона

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МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов провел консультации со специальным представителем МИД Республики Корея по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли До Хуном и обсудил вопросы урегулирования проблем в регионе. Об этом сообщили в четверг в Министерстве иностранных дел РФ.

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"Состоялся предметный обмен мнениями о складывающейся ситуации на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии. С обеих сторон подчеркнута необходимость продолжения усилий по политико-дипломатическому урегулированию всего комплекса проблем субрегиона, а также важность дальнейшей координации подходов России и Республики Корея в практической работе на данном направлении", - отмечается в документе, опубликованном на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.

В начале 2018 года наметилось потепление в отношениях между Сеулом и Пхеньяном. По итогам нескольких раундов переговоров в пункте Пханмунджом были достигнуты договоренности, предусматривающие отправку делегации чиновников и артистов из КНДР на зимнюю Олимпиаду в Пхёнчхане, проведение переговоров на различных уровнях, в том числе между военными.

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Темы
Олимпиада-2018 Ситуация на Корейском полуострове
Персоны
Моргулов, Игорь Владимирович
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