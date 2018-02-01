Москва и Сеул обсудили мирное урегулирование кризиса на Корейском полуострове

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов провел консультации со специальным представителем МИД Республики Корея по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли До Хуном и обсудил вопросы урегулирования проблем в регионе. Об этом сообщили в четверг в Министерстве иностранных дел РФ.

"Состоялся предметный обмен мнениями о складывающейся ситуации на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии. С обеих сторон подчеркнута необходимость продолжения усилий по политико-дипломатическому урегулированию всего комплекса проблем субрегиона, а также важность дальнейшей координации подходов России и Республики Корея в практической работе на данном направлении", - отмечается в документе, опубликованном на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.

В начале 2018 года наметилось потепление в отношениях между Сеулом и Пхеньяном. По итогам нескольких раундов переговоров в пункте Пханмунджом были достигнуты договоренности, предусматривающие отправку делегации чиновников и артистов из КНДР на зимнюю Олимпиаду в Пхёнчхане, проведение переговоров на различных уровнях, в том числе между военными.