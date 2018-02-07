Лавров заявил, что Москва участвует в дальнейшей стабилизации в Сирии

СОЧИ, 7 февраля. /ТАСС/. Россия продолжает принимать участие в дальнейшей стабилизации обстановки в Сирии, решает вопросы направления гуманитарной помощи и завязывания политического процесса под эгидой ООН. Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая в рамках мастер-класса для финалистов конкурса "Лидеры России".

"При решающей роли российских вооруженных сил в Сирии удалось уничтожить основное гнездо ИГ ("Исламское государство", запрещенная в РФ террористическая организация - прим. ТАСС)". Активно участвуем в дальнейшей стабилизации ситуации, - отметил Лавров. - Вместе с Турцией и Ираном год назад запустили астанинский процесс, который позволил создать четыре зоны деэскалации".

"Да, не в каждой из них сейчас наблюдается полное затишье, есть рецидивы, поскольку остаются недобитые очаги [террористической] группировки "Джебхат ан- Нусра" (запрещена в РФ - прим. ТАСС), - сказал Лавров. - То, что после создания зон деэскалации резко снизился уровень насилия, признается всеми. Сейчас также решаем вопросы направления гуманитарной помощи и завязывания политического переговорного процесса под эгидой ООН".

По словам министра, важным шагом в направлении политического процесса стало проведение 30 января в Сочи Конгресса сирийского национального диалога.

Участники форума в Сочи приняли заявление из 12 пунктов, в котором излагаются взгляды сирийцев на будущее своей страны. В нем отмечается, что Сирия должна сохранять суверенитет и территориальную целостность, а ее будущее может определять только сам сирийский народ путем выборов. Сирийцы также обратились к генсеку ООН Антониу Гутерришу с просьбой оказать содействие в организации работы конституционной комиссии, мандат которой будет определен в рамках женевского процесса.

По данным организаторов, в конгрессе приняли участие 1511 делегатов, представлявших все слои сирийского сообщества. По национальному составу большинство из участников - арабы (94,5%), но среди приглашенных были курды, езиды, ассирийцы, армяне, черкесы, чеченцы, дагестанцы, абхазы, туркоманы и друзы. Также для участия в качестве наблюдателей были приглашены все основные региональные и международные внешние игроки. Одной из задач форума стало создание комиссии по разработке новой конституции Сирии.

Лавров добавил, что планы США по разделу Сирии существуют, Россия будет говорить на эту тему с американскими коллегами.

"В Сирии, очень похоже, американцы взяли курс на раздел страны, - сказал министр. - Планы фактического раздела Сирии существуют, мы об этом знаем". "Будем у американских коллег спрашивать, как они себе все это представляют", - добавил Лавров.

По его словам, США отказались от заверений, что единственная цель их присутствия в Сирии без приглашения законного правительства, - это победить террористическую группировку "Исламское государство" (запрещена в РФ). "Теперь они уже говорят, что это присутствие сохранится до тех пор, когда они убедятся, что в Сирии начат устойчивый процесс политического урегулирования, итогом которого будет смена режима [президента Башара Асада]", - отметил он.

"То, что США заигрывают с различными сегментами сирийского общества, которые противостоят, в том числе с оружием в руках правительству, приводит к очень опасным результатам", - указал Лавров.