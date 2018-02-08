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Посольство РФ в Норвегии: обвинять Россию в поддержке праворадикалов глупо и кощунственно

Политика
8 февраля, 0:02 UTC+3 ОСЛО ОСЛО 7, февраля. /ТАСС

Ранее норвежские СМИ сообщили о якобы связях между Россией и организацией "Северное движение сопротивления", многие члены которой являются сторонниками крайне правой идеологии

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ОСЛО, 8 февраля. /ТАСС/. Утверждения норвежских экспертов о том, что Россия поддерживает праворадикальные группы в Европе, якобы стремясь расколоть общество в странах Запада, глупы и кощунственны. С таким комментарием выступило в среду посольство России в Норвегии.

Заявление посольства было распространено после того, как на сайте Норвежской государственной телерадиокомпании был опубликован материал о предполагаемых связях между Россией и организацией "Северное движение сопротивления", многие члены которой являются сторонниками крайне правой идеологии. Организация, которую норвежские эксперты называют неонацистской, имеет больше всего сторонников в Швеции, однако стремится распространить свое влияние и на соседние скандинавские страны.

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"Российские официальные органы не оказывают поддержку организациям неонацистского и крайне правого толка. Напротив, противодействие любым проявлениям неонацизма является одной из важнейших задач российской внешней политики, - отмечает посольство. - Хочется напомнить, что именно Советский Союз внес решающий вклад в победу над фашизмом во Второй мировой войне и память о той трагедии жива в нашей стране, как ни в какой другой. Поэтому обвинять Россию в причастности к поддержке правого радикализма не только глупо, но и кощунственно".

Российские дипломаты отмечают, что укрепление праворадикальных движений и ослабление позиций традиционных партий в Европе происходит не по вине России. При этом борьбу с радикалами, ксенофобией, расизмом посольство РФ называет общей для России и Запада задачей.

"Не желая признавать очевидные проблемы в западном обществе, его элита, "эксперты" и "системные" СМИ предпочитают искать следы "российской пропаганды и влияния". Норвегия, как и другие западные страны, не избавлена от феномена неонацизма, исламофобии, антисемитизма, хотя они здесь проявляются пока не так сильно, как в ряде других стран Европы (сказывается высокий уровень жизни и "прививка" от фашизма, полученная в 1940-1945 годах). Мы благодарны властям и общественности Норвегии за содержание в образцовом порядке памятников советским воинам, - говорится в комментарии посольства. - Вместе с тем (на словах норвежские власти заявляют о неприемлемости любых экстремистских идеологий) Осло, например, на протяжении многих лет при голосовании на Генассамблее ООН не поддерживает (воздерживается) резолюцию "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости" (последний раз - в ходе 72-й сессии Генассамблеи ООН осенью 2017 года; 133 страны проголосовали за, против - две (Украина и США)".

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