Антонов назвал непредсказуемость Вашингтона одной из главных проблем между РФ и США

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Отсутствие предсказуемости у нынешних властей США является на данном этапе одной из ключевых проблем российско-американских отношений. Такое мнение выразил в интервью телеканалу "Россия 24" посол России в США Анатолий Антонов.

Он не исключил дальнейшего ухудшения двусторонних связей. "Реально оценивая ситуацию, надо сказать, что время нам предстоит очень трудное, очень непростое, жить придется в тех условиях, которые сегодня есть. И нет у нас твердой уверенности на сегодняшний день в том, что эти отношения не могут стать еще хуже", - сообщил дипломат. "Санкции - это движение в никуда, нас санкциями не запугать", - предупредил в связи с этим Антонов.

"Я долго думал, в чем самая главная проблема нашей жизни здесь и работы. Пожалуй, один из этих моментов - это отсутствие предсказуемости у наших партнеров. Не знаешь, что будет завтра. Не знаешь, как они себя поведут", - подчеркнул посол.

"С одной стороны очевидно, что решить без нас никакие глобальные проблемы нельзя, американцы это понимают. А с другой стороны делают все возможное, чтобы сделать сложнее российско-американские отношения, чтобы затруднить и нашу работу здесь, и решения тех же самых глобальных проблем, от которых американцы страдают: в первую очередь <...> я назову <...> международный терроризм", - отметил Антонов.

По его словам, "пугает то, что в последнее время США все чаще стали использовать какого-то рода конфигурации, объединения стран", не включающие Россию. "Такие союзы, наверное, очень удобны, но они бесперспективны. <...> Такая линия США, такое псевдопартнерство, когда нас берут только тогда, когда мы нужны, а если мы высказываем мнение, отличное от американского, то тут же считается возможным провести мероприятия без нашего участия, попытаться решить проблему без нас, - ничего из этого путного не получится", - убежден Антонов.

Обречены на сотрудничество

При этом он подтвердил, что считает неизбежным выход США в конечном счете на конструктивное взаимодействие с Россией. "Мы обречены с США на сотрудничество <...>. Жизнь показала, что мы нужны друг другу", - сказал посол.

Комментируя свою недавнюю встречу в Вашингтоне с послом США в России Джоном Хантсманом, он заявил, не вдаваясь в детали, что его американский коллега выдвинул определенные предложения, призванные способствовать нормализации двусторонних отношений. "Он высказал несколько интересных идей, я слету их поддержал, и мне хотелось бы, чтобы эти идеи не остались просто в воздухе, <...> а были бы со временем реализованы. Я жду конкретных шагов от него, готов подставить плечо или, наоборот, повести <...> вперед только с одной целью - чтобы восстановить российско-американские отношения", - сказал Антонов.

Кроме того, он заверил, что правительство России выработало значительное число собственных инициатив, нацеленных на улучшение отношений Москвы и Вашингтона. "У нас много идей, как можно было бы восстановить диалог между нашими двумя странами", - отметил посол.

Он не отрицал, что Россия не отказалась бы в русле усилий по нормализации отношений провести новый раунд переговоров в формате "2+2" с участием глав внешнеполитических и военных ведомств двух стран. "Конечно же, если бы мы смогли провести встречу "2+2" в формате министров обороны и иностранных дел, это было бы очень-очень нужно", - считает Антонов.