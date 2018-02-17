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Глава ЦИК рассказала, как сделать селфи с бюллетенем, не нарушая правил агитации

Политика
17 февраля, 2:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, февраля. /ТАСС

Элла Памфилова также попросила молодых избирателей не забыть взять с собой на участок паспорта

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МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Глава ЦИК России Элла Памфилова в эфире "Вечернего Урганта" на Первом канале рассказала любителям селфи, как правильно сделать фото с избирательным бюллетенем, не нарушая правил агитации.

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"Пожалуйста… как угодно. Главное - попридержите, сами любуйтесь, но попридержите до того, как закончится голосование, чтобы это не расценивалось, как какая-то дополнительная агитация", - пояснила глава ЦИК, отвечая на вопрос, можно ли сфотографироваться с бюллетенем.

Она также попросила молодых избирателей не забыть взять с собой на участок главный документ гражданина - паспорт.

Отвечая на вопрос ведущего, сколько времени можно находиться в кабинке для голосования, глава ЦИК шутливо заметила, что в ней не стоит засыпать, чтобы не задерживать процесс голосования.

Выборы президента России пройдут 18 марта.

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Памфилова, Элла Александровна
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