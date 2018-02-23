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Косачев назвал новые санкции в отношении КНДР "произволом и шантажом США"

Политика
23 февраля, 20:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, февраля. /ТАСС

По мнению российского сенатора, Вашингтон заинтересован "в усилении конфронтации"

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МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев выразил мнение, что санкции, которые минфин США намерен ввести против КНДР, являются "произволом и шантажом" с американской стороны.

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"Минфин США, собирающийся преследовать санкциями на сей раз 56 судов, судоходных и торговых компаний [КНДР], превращается из финансового органа в карательный, использующий доминирующее положение Америки в мировой экономике сугубо в своих интересах. Чем, однако, дает еще больше поводов всем остальным участникам глобальных экономических процессов задуматься над механизмами защиты от откровенного произвола и шантажа США", - написал он в пятницу на своей странице в Facebook.

По его словам, объявление крупнейшего пакета санкций против КНДР совпадает с возможностью проведения третьего межкорейского саммита, при условии, что главы Республики Корея и КНДР не встречались более десяти лет. Как он считает, КНДР может в любой момент свернуть переговорную деятельность, а США, наоборот, создают впечатление, что "заинтересованы в усилении конфронтации".

США ранее сегодня объявили самый большой пакет санкций в отношении КНДР из когда-либо вводившихся Вашингтоном. В него вошли 27 организаций, 28 судов и одно физическое лицо.

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