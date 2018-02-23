Трамп заявил, что рассчитывает на позитивные сдвиги в ситуации вокруг КНДР

ВАШИНГТОН, 23 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп рассчитывает на позитивные сдвиги в нынешней кризисной ситуации на Корейском полуострове. Он сообщил об этом, выступая в пятницу на ежегодной конференции консервативных кругов Республиканской партии США в одном из пригородов Вашингтона в штате Мэриленд.

"Мы сегодня ввели самые жесткие санкции за все время в отношении этой страны. И, откровенно говоря, будем надеяться, что произойти может нечто позитивное. Посмотрим", - заявил глава Белого дома.

Он не уточнил, что конкретно имеет в виду, и не пояснил, чем объясняется возможность положительного развития ситуации вокруг КНДР в свете дальнейшего ужесточения режима односторонних американских санкций в отношении этой страны в Восточной Азии.

Министерство финансов США в пятницу объявило о введении санкций в отношении 27 судоходных и торговых компаний, 28 судов и одного физического лица из КНДР, Китая, Сингапура, Гонконга, Танзании, Панамы и с Тайваня, Маршалловых и Коморских островов. По свидетельству американских властей, эти шаги направлены прежде всего на блокирование возможностей поставок топлива КНДР в обход санкций Совета Безопасности ООН.