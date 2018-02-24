Депутат Госдумы назвал прикрытием для провокаций ультиматум Киева по выборам президента РФ

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 февраля. /ТАСС/. Нота протеста Москве со стороны Киева в связи выборами президента РФ в Крыму является прикрытием для возможных провокаций на избирательных участках в российских диппредставительствах на территории Украины. Такое мнение высказал ТАСС в субботу зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, член рабочей группы ЦИК РФ по организации голосования за границей Виктор Водолацкий.

Ранее МИД Украины направил ноту протеста Москве в связи с проведением 18 марта выборов президента РФ на территории Крыма. Также в ноте говорится, что МИД Украины предостерег РФ "от попыток организации выборов на территории оккупированного Донбасса". Как заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, без исполнения этих условий "не может быть никаких выборов в диппредставительстве РФ на территории Украины". По словам Климкина, Киев будет также работать над тем, чтобы "все причастные к выборам президента РФ на территории оккупированного Крыма попали под соответствующие санкции".

"Мы предостерегаем их (граждан РФ, проживающих на территории Украины - прим. ТАСС) от того, что могут быть провокации, насильственные действия. [Президент Украины Петр] Порошенко и его команда понимают, что в любом случае 18 марта эти группировки ультранационалистические "Правого сектора" (организация запрещена в РФ - прим. ТАСС) будут проводить противоправные действия. Данный ультиматум, он является как каким-то спусковым крючком для того, чтобы показать, что "мы же предупреждали Россию"... Это все сделано для того, чтобы прикрыть действия националистов, которые будут происходить на территории избирательных участков в Киеве, других городах, на территории наших консульств", - сказал Водолацкий.

Депутат не ожидает большого числа граждан РФ, желающих проголосовать на территории российских диппредставительств на Украине, так как "через координационные советы соотечественников мы их предупредили, что для нас важна ваша безопасность, ваши жизни".

"У нас десятки, сотни обращений, люди хотят голосовать, чтобы была стабильность в России. Они же понимают, что от стабильности в России зависит будущее, в том числе и их жизни на Украине и самих граждан Украины. Но мы понимаем, что на сегодняшний день идти на любые переговоры с Порошенко, с министерством внутренних дел, с приграничной прикордонной стражей Украины - это бесполезно", - добавил он.

Привлечь как наблюдателей за порядком на российских избирательных участках на украинской территории, как считает депутат, можно представителей консульств и посольств европейских стран на Украине. "Самый главный путь решения - если все те европейские консульства, посольства... силами своих работников придут на избирательные участки и обеспечат права граждан", - считает Водолацкий. В то же время он выразил сомнение, что европейские диппредставительства будут участвовать в этом процессе.

Голосование в Крыму

Водолацкий отметил, что голосование будет проходить в Крыму и Севастополе, которые являются частью РФ. "Сегодня Крым и Севастополь - это территория Российской Федерации, поэтому там, как и во всех субъектах РФ, работают избирательные комиссии, избирательные участки [будут] открыты", - сказал он.

Как пояснил депутат, на территории провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик открывать избирательные участки не планировалось. "На территории ЛНР и ДНР никто не собирается и не планировал открывать избирательные участки. <...> Заявление по второму пункту - ЛНР, ДНР - оно не имеет под собой никакой ни юридической, ни фактической основы", - добавил Водолацкий.

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса: за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. Президент России Владимир Путин 18 марта того же года подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта он был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказывается признавать Крым частью России и считает ее оккупированной.

Как сообщалось в начале февраля, Россия направила в МИД Украины ноту об открытии четырех избирательных участков на украинской территории для участия россиян в выборах президента РФ, которые состоятся 18 марта. Кроме того, украинскую сторону попросили обеспечить соответствующие меры безопасности во время голосования.

По данным российского посольства на Украине, избирательные участки планируется открыть в помещениях посольства России в Киеве, а также в генеральных консульствах во Львове, Одессе и Харькове.