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Россия зафиксировала продолжение обстрелов Дамаска

Политика
24 февраля, 23:01 UTC+3 ХМЕЙМИМ /Сирия/ 24, февраля. /ТАСС

Центр по примирению враждующих сторон в Сирии сообщает о жертвах среди мирного населения

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ХМЕЙМИМ /Сирия/, 24 февраля. /ТАСС/. Боевики не прекращают обстрелы Дамаска, за сутки выпустив 27 мин и две ракеты по районам города и населенным пунктам одноименной провинции, в результате чего погибли четыре мирных жителя. Об этом в субботу сообщил Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

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"В течение суток из районов подконтрольных незаконным вооруженным формированиям в Восточной Гуте выпущено 27 мин и две ракеты по районам Дамаска и населенным пунктам провинции Дамаск", - сообщили в Центре. Там добавили, что "всего за сутки погибли четыре и ранен 51 мирный житель".

В Центре сообщили, что боевики экстремистской группировки "Джейш аль-Ислам" блокировали гуманитарный коридор в районе населенного пункта Мухайям-аль-Вафедин (провинция Дамаск) и не дают возможности мирным жителям покинуть территории, подконтрольные террористам.

За сутки российскими военными врачами была оказана медицинская помощь 78 сирийцам, в том числе 23 детям. В один из населенных пунктов провинции Дейр-эз-Зор была доставлена питьевая вода.

В свои дома, оставленные после начала боевых действий, вернулись 263 жителя сирийских провинций Хомс, Риф Дамаск и Дейр-эз-Зор.

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