Песков: Россия делает все возможное для гумпауз в Восточной Гуте, их срывают террористы

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Россия делает все возможное для обеспечения гуманитарных пауз в Восточной Гуте в соответствии с резолюцией Совбеза ООН, однако провокации со стороны террористов продолжаются. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Россия во исполнение принятой резолюции [Совбеза ООН] делает все возможное для обеспечения соответствующих гуманитарных пауз и для разблокирования ситуации в Восточной Гуте. Тем не менее, провокации, которые продолжаются со стороны террористов, к сожалению, пока не дают возможности должным образом эту ситуацию урегулировать", - сказал представитель Кремля. Он подчеркнул, что все же Москва и Дамаск "продолжают стремиться к тому, чтобы обеспечить необходимые гуманитарные условия" в этом регионе.

Отвечая на вопрос о степени влияния РФ на власти Сирии, Песков напомнил о партнерском характере отношений двух стран. Он также подчеркнул, что российские военные - единственные из иностранных войск, которые легитимно находятся в Сирии, так как они это делают на основании обращения руководства САР.

Гуманитарные паузы

Совет Безопасности ООН в минувшую субботу принял резолюцию, требующую от сторон конфликта в Сирии прекратить боевые действия по меньшей мере на 30 дней для оказания гуманитарной помощи населению. Документ поддержали все 15 государств - членов Совбеза, включая Россию. Согласно резолюции, перемирие не будет распространяться на военные операции против группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и других террористических организаций.

В понедельник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что по поручению президента России Владимира Путина в пригороде Дамаска Восточная Гута с 27 февраля вводится ежедневная гуманитарная пауза с 09:00 (10:00 мск) до 14:00 (15:00 мск) местного времени. В населенном пункте Вафидин сирийские власти при поддержке Центра по примирению враждующих сторон РФ в Сирии подготовили условия для приема мирного населения через единственный гуманитарный коридор, связывающий Дамаск с Восточной Гутой.

Однако пока мирные жители не могут покинуть пригород Дамаска Восточную Гуту в связи с минометными обстрелами гуманитарного коридора в районе поселения Вафидин, заявил журналистам начальник группы контроля зоны деэскалации №3 "Восточная Гута" генерал Виктор Паньков. Ранее агентство SANA сообщило об обстреле гуманитарного коридора боевиками запрещенной в РФ террористической организации "Джебхат ан-Нусра".