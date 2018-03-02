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ФСБ: Украина передала России двух российских пограничников

Политика
2 марта, 13:02 дата обновления: 2 марта, 13:14 UTC+3

В Центре общественных связей службы также сообщили, что Москва передала Киеву двух ранее задержанных украинских пограничников

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Материал из 1 страницы
© Алексей Павлишак/ТАСС

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Россия и Украина обменялись друг с другом ранее задержанными своими пограничниками, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Украинская сторона вернула содержавшихся в СИЗО города Херсон с июня 2017 года российских пограничников Кузнецова В. и Кулуба А., которые в ходе выполнения служебного задания на территории Республики Крым потеряли ориентировку на местности и непреднамеренно пересекли российско- украинскую границу", - сообщили в ЦОС.

В ФСБ также подтвердили, что 2 марта Россия передала двух украинских пограничников Украине. "Сегодня в районе пункта пропуска "Нехотеевка" в Белгородской области состоялась передача украинским представителям офицеров Государственной пограничной службы Украины Дзюбака И. и Марцоня Б., задержанных в октябре 2017 года за незаконное пересечение государственной границы из Украины в РФ", - отметили в ЦОС.

В свою очередь в пятницу президент Украины Петр Порошенко также сообщил о передаче российской стороной двух ранее задержанных украинских пограничников Богдана Марцоня и Игоря Дзюбака, являющихся военнослужащими Сумского пограничного отряда Госпогранслужбы Украины. Они были задержаны в Брянской области 3 октября прошлого года. Им было предъявлено обвинение за незаконное пересечение границы, по которому нарушителям грозил тюремный срок до 6 лет.

Как ранее сообщали российские спецслужбы, в ночь на 30 июня 2017 года во время учений в районе Армянска (Крым) двое военнослужащих Аскар Кулуб и Владимир Кузнецов сбились с маршрута и были задержаны украинскими пограничниками. По решению суда они были взяты под стражу.

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