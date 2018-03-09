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Боевики обстреляли пункт пропуска Эль-Вафидин в Сирии из зенитных орудий

Политика
9 марта, 16:27 дата обновления: 9 марта, 16:35 UTC+3

Пострадавших в результате инцидента нет

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ЭЛЬ-ВАФИДИН /Сирия/, 9 марта. /ТАСС/. Боевики обстреляли пункт пропуска в населенном пункте Эль-Вафидин из зенитных орудий, в результате инцидента никто не пострадал. Об этом сообщил журналистам представитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Владимир Золотухин.

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"Примерно через полчаса после закрытия гуманитарного коридора в Восточной Гуте пункт пропуска Эль-Вафидин подвергся обстрелу боевиков. По предварительным данным, стрельба велась из зенитных орудий с дистанционным взрывателем. Жертв и пострадавших удалось избежать", - сказал Золотухин.

Ранее сообщалось, что Восточной Гуты достиг конвой из 15 автомобилей международных гуманитарных организаций, вышедший в пятницу из Эль-Вафидина. В Центре по примирению ожидают, что вместе с конвоем район покинут несколько десятков мирных жителей и боевиков с семьями.

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