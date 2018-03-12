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Посольство РФ в Лондоне сообщило об угрозах в адрес российских журналистов

Политика
12 марта, 18:06 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 12, марта. /ТАСС

По сообщениям диппредставительства, в британской прессе развернулась "антироссийская кампания"

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ЛОНДОН, 12 марта. /ТАСС/. Посольство РФ в Лондоне сообщило о том, что российским журналистам в Великобритании стали поступать угрозы в результате "антироссийской кампании" в британской прессе, развернутой на фоне расследования истории с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник российским диппредставительством.

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"Нас возмущает антироссийская кампания в прессе, которая при попустительстве властей оказывает давление на следствие и психологическое воздействие на жителей Великобритании. Наши сограждане и британцы российского происхождения испытывают тревогу за свое будущее в стране. К сожалению, стали поступать угрозы в адрес работающих здесь российских журналистов", - говорится в заявлении посольства.

Корреспонденту ТАСС не удалось получить оперативного комментария посольства относительно того, представителям каких именно российских СМИ поступают угрозы.

66-летний бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия 4 марта подверглись воздействию неизвестного нервно-паралитического вещества. Их обнаружили без сознания на скамейке у торгового центра The Maltings в Солсбери. Оба сейчас находятся в больнице в критическом состоянии.

В 2004 году Скрипаль был арестован ФСБ РФ и позднее приговорен к 13 годам тюрьмы за госизмену, лишен всех званий и наград. В 2010 году его передали США в рамках обмена лицами, арестованными по обвинению в шпионаже. В том же году экс-полковник ГРУ поселился в Великобритании.

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