Посольство РФ в Лондоне обеспокоено, что дело Скрипаля ведется в закрытом режиме

ЛОНДОН, 12 марта. /ТАСС/. Посольство РФ в Великобритании выразило обеспокоенность тем, что официальный Лондон расследует историю с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в таком режиме, который закрыт как для РФ, так и для общественности, что представляет собой опасную игру с британским общественным мнением. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник российским диппредставительством.

Там напомнили, что российские дипломаты буквально на следующий день после сообщений об отравлении Скрипаля и его дочери официально запросили МИД Великобритании с просьбой проинформировать о состоянии их здоровья и ходе расследования. "Для нас это важно, так как тема отравления Скрипаля стала очередным негативным фактором для отношений между нашими странами в силу звучащих в СМИ безосновательных обвинений в адрес России в совершении этого преступления. Британские официальные лица не приводят дополнительной информации, не дистанцируются от этой медийной кампании, расследование идет в закрытом для российской стороны и общественности режиме. Это вызывает естественное беспокойство", - отметили в посольстве.

Кроме того, по информации российских дипломатов, Форин оффис сообщил, что рассматривает Скрипаля как британского подданного. "Вместе с тем британская сторона пока не предоставила никакой развернутой информации относительно состояния их (Скрипаля и его дочери) здоровья, фактически подтвердив тем самым, что никто, включая британскую прессу, не получил доступа к материалам расследования со времени произошедшего 4 марта отравления", - говорится в сообщении.

В диппредставительстве также подчеркнули, что "нынешняя политика британского правительства в отношении России и россиян представляет собой очень опасную игру с британским общественным мнением, не только задающую вредный политический вектор расследованию совершенного преступления, но и чреватую более серьезными долгосрочными последствиями для отношений наших стран".

66-летний бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия 4 марта подверглись воздействию неизвестного нервно-паралитического вещества. Их обнаружили без сознания на скамейке у торгового центра The Maltings ("Молтингс") в Солсбери. Оба сейчас находятся в больнице в критическом состоянии.

В 2004 году Скрипаль был арестован ФСБ РФ и позднее приговорен к 13 годам тюрьмы за госизмену, лишен всех званий и наград. В 2010 году его передали США в рамках обмена лицами, арестованными по обвинению в шпионаже. В том же году экс-полковник ГРУ поселился в Великобритании.