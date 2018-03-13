Джабаров: Помпео может попытаться восстановить нормальные дипотношения США с Россией

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Решение по отставке госсекретаря США Рекса Тиллерсона назревало давно, назначенный вместо него глава ЦРУ Майкл Помпео может попытаться восстановить отношения США с РФ. Об этом ТАСС заявил во вторник первый зампред комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.

"Эта отставка давно висела в воздухе. О ней давно говорили и в США, и в других странах. С самого начала тяжело шло назначение Тиллерсона, потому что Конгресс был настроен к нему крайне негативно. Его подозревали в особой симпатии к нашей стране", - сказал Джабаров.

"Видимо, [президент США Дональд] Трамп понял, что это не та фигура, которая сможет ему обеспечить успехи на внешнеполитической арене", - добавил сенатор.

Он отметил, что о возможном назначении Помпео также "давно поговаривали" с учетом того, что у него "огромный опыт и очень высокая степень информированности". "Глава ЦРУ знает больше всех, у него есть вес в Конгрессе. Я думаю, скорее всего, он будет использовать свое влияние на конгрессменов и сенаторов, будет пользоваться их определенной поддержкой. Наверное, снизит каким-то образом противостояние Трампа с Конгрессом", - отметил сенатор.

"У него [Помпео] есть реальный шанс хотя бы попытаться приостановить падение наших отношений на самое дно и, может быть, начать какой-то диалог, который поможет нам постепенно восстановить нормальные дипломатические отношения и внешнеполитические контакты. Будем надеяться", - сказал парламентарий.

Во вторник президент Дональд Трамп объявил в своем Twitter, что Рекс Тиллерсон уволен с поста госсекретаря США, а на его место выдвинута кандидатура Майкла Помпео, который до сегодняшнего дня являлся директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ).