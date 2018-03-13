Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.03:
$ 56.94
€ 70.16
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Джабаров: Помпео может попытаться восстановить нормальные дипотношения США с Россией

Политика
13 марта, 19:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, марта. /ТАСС

По мнению первого зампреда комитета Совета Федерации Владимира Джабарова, отставка Рекса Тиллерсона давно "висела в воздухе"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Решение по отставке госсекретаря США Рекса Тиллерсона назревало давно, назначенный вместо него глава ЦРУ Майкл Помпео может попытаться восстановить отношения США с РФ. Об этом ТАСС заявил во вторник первый зампред комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.

Смотрите также
Директор ЦРУ Майкл Помпео

Что нужно знать о новом госсекретаре США Майкле Помпео

"Эта отставка давно висела в воздухе. О ней давно говорили и в США, и в других странах. С самого начала тяжело шло назначение Тиллерсона, потому что Конгресс был настроен к нему крайне негативно. Его подозревали в особой симпатии к нашей стране", - сказал Джабаров.

"Видимо, [президент США Дональд] Трамп понял, что это не та фигура, которая сможет ему обеспечить успехи на внешнеполитической арене", - добавил сенатор.

Он отметил, что о возможном назначении Помпео также "давно поговаривали" с учетом того, что у него "огромный опыт и очень высокая степень информированности". "Глава ЦРУ знает больше всех, у него есть вес в Конгрессе. Я думаю, скорее всего, он будет использовать свое влияние на конгрессменов и сенаторов, будет пользоваться их определенной поддержкой. Наверное, снизит каким-то образом противостояние Трампа с Конгрессом", - отметил сенатор.

"У него [Помпео] есть реальный шанс хотя бы попытаться приостановить падение наших отношений на самое дно и, может быть, начать какой-то диалог, который поможет нам постепенно восстановить нормальные дипломатические отношения и внешнеполитические контакты. Будем надеяться", - сказал парламентарий.

Во вторник президент Дональд Трамп объявил в своем Twitter, что Рекс Тиллерсон уволен с поста госсекретаря США, а на его место выдвинута кандидатура Майкла Помпео, который до сегодняшнего дня являлся директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ).

Смотрите также

Высказывания Майкла Помпео о России. Досье

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кадровые перестановки в кабинете Трампа
Персоны
Трамп, Дональд Помпео, Майкл (Майк) Джабаров, Владимир Михайлович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Эвакуированных после взрыва в Петербурге жильцов дома разместят в здании гимназии
2
Водительские права москвичей могут начать продлевать автоматически
3
Захарова: ни одно британское СМИ в России работать не будет, если Лондон закроет RT
4
Захарова: никто не может выдвигать России 24-часовые ультиматумы
5
Тиллерсон не встретился с Лавровым, так как знал о своем скором увольнении
6
Источник: полковник Захарченко готов дать показания на сотрудников ФСБ
7
Генштаб ВС РФ: США планируют ракетно-бомбовый удар по правительственным кварталам Дамаска
Темы дня
Новости партнеров
Реклама