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МИД РФ: заявления США об ударе по Сирии вызывают крайнюю обеспокоенность

Политика
13 марта, 17:35 дата обновления: 13 марта, 18:06 UTC+3

В российском дипведомстве назвали слова постпреда США при ООН Никки Хейли воинственными и безответственными

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МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Слова постпреда США при ООН Никки Хейли о возможном ударе по Сирии вызывают возмущение и крайнюю обеспокоенность. Об этом заявили во вторник в МИД РФ.

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"Подобные воинственные безответственные заявления американского представителя вызывают возмущение и крайнюю обеспокоенность", - указали в МИД РФ.

В МИД РФ назвали верхом лицемерия утверждения Вашингтона о поддержке политического процесса в Сирии при том, что американские военные в нарушение Устава ООН и международного права оккупируют значительную часть территории этой страны.

"По сути, в Вашингтоне пытаются всеми силами выгородить и сохранить террористические группировки, действующие близ Дамаска и в ряде других провинций Сирийской Арабской Республики, - продолжили в МИД РФ. - При этом полностью искажается реальная обстановка в пригороде Дамаска Восточной Гуте, откуда террористы продолжают систематические обстрелы жилых кварталов сирийской столицы".

Как подчеркнули в министерстве, попытки США и их союзников извратить содержание резолюции СБ ООН по Восточной Гуте, которая исключает террористические группировки из режима прекращения огня, абсолютно неприемлемы.

В МИД обратили также внимание на сообщения о подготовке боевиками возможных провокаций, с тем чтобы обвинить правительство Сирии в использовании химоружия против мирного населения Восточной Гуты. "Подобного рода преступные акции могут создать угрозу и для жизни российских военных советников, включая представителей Центра по примирению враждующих сторон, которые находятся в учреждениях в Дамаске и на объектах минобороны Сирии. В таком случае будут приняты необходимые ответные меры воздействия", - добавили в министерстве.

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