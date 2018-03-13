МИД РФ: заявления США об ударе по Сирии вызывают крайнюю обеспокоенность

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Слова постпреда США при ООН Никки Хейли о возможном ударе по Сирии вызывают возмущение и крайнюю обеспокоенность. Об этом заявили во вторник в МИД РФ.

"Подобные воинственные безответственные заявления американского представителя вызывают возмущение и крайнюю обеспокоенность", - указали в МИД РФ.

В МИД РФ назвали верхом лицемерия утверждения Вашингтона о поддержке политического процесса в Сирии при том, что американские военные в нарушение Устава ООН и международного права оккупируют значительную часть территории этой страны.

"По сути, в Вашингтоне пытаются всеми силами выгородить и сохранить террористические группировки, действующие близ Дамаска и в ряде других провинций Сирийской Арабской Республики, - продолжили в МИД РФ. - При этом полностью искажается реальная обстановка в пригороде Дамаска Восточной Гуте, откуда террористы продолжают систематические обстрелы жилых кварталов сирийской столицы".

Как подчеркнули в министерстве, попытки США и их союзников извратить содержание резолюции СБ ООН по Восточной Гуте, которая исключает террористические группировки из режима прекращения огня, абсолютно неприемлемы.

В МИД обратили также внимание на сообщения о подготовке боевиками возможных провокаций, с тем чтобы обвинить правительство Сирии в использовании химоружия против мирного населения Восточной Гуты. "Подобного рода преступные акции могут создать угрозу и для жизни российских военных советников, включая представителей Центра по примирению враждующих сторон, которые находятся в учреждениях в Дамаске и на объектах минобороны Сирии. В таком случае будут приняты необходимые ответные меры воздействия", - добавили в министерстве.