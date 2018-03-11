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Военные РФ потребовали от лидеров "Фейлак ар-Рахман" размежевания с "Джебхат ан-Нусрой"

Армия и ОПК
11 марта, 18:22 UTC+3

В ходе встречи представителей Центра по примирению с лидерами незаконных вооруженных формирований также обсуждалась дальнейшая судьба членов группировки "Фейлак ар-Рахман"

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© REUTERS/Omar Sanadiki

ВОСТОЧНАЯ ГУТА /Сирия/, 11 марта. /ТАСС/. Представители Центра по примирению враждующих сторон в Сирии выдвинули требование лидерам группировки "Фейлак ар-Рахман" о немедленном размежевании с запрещенной в РФ террористической организацией "Джебхат ан-Нусра", чтобы обсудить их вывод из Восточной Гуты.

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Об этом сообщил журналистам в воскресенье представитель Центра генерал- майор Владимир Золотухин.

"Состоялась рабочая встреча представителей Центра по примирению враждующих сторон с лидерами незаконных вооруженных формирований "Фейлак ар-Рахман", на которой выдвинуто требование о немедленном размежевании с запрещенной террористической организацией "Джебхат ан-Нусра", обсуждены вопросы вывода из Восточной Гуты в Идлиб формирований "Джебхат ан-Нусры" и дальнейшая судьба членов НВФ "Фейлак Ар-Рахман", - сказал Золотухин.

По его словам, обстановка в Восточной Гуте остается сложной и напряженной. За сутки боевики из Восточной Гуты дважды обстреляли жилые кварталы Дамаска и ближайшие пригороды, в ходе которых было выпущено семь мин калибра 120 миллиметров. Жертв и пострадавших в результате обстрелов не было.

"Несмотря на провокации террористов, Российский центр по примирению враждующих сторон при поддержке сирийского правительства в Восточной Гуте продолжает проведение гуманитарной операции. С 9 до 14 часов введена в действие очередная, 13-я по счету гуманитарная пауза для обеспечения работы гуманитарного коридора, открытого для выхода мирного населения, а также боевиков с их семьями, которым гарантируется безопасность, предоставление транспорта и охраны по всему маршруту движения", - отметил Золотухин.

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Он также отметил, что представители Центра по примирению проводят переговоры с руководством ряда населенных пунктов Восточной Гуты об оказании медицинской и другой помощи мирным жителям, их безопасному и беспрепятственному выходу через гуманитарный коридор в районе населенного пункта Эль-Вафидин. "В районе населенного пункта Джисрейн на юге Восточной Гуты продолжает функционировать дополнительный пункт пропуска. Там развернуты медицинский пункт, пункт раздачи горячего питания, организовано дежурство транспортных средств для перевозки мирных жителей в безопасные районы", - добавил Золотухин.

Он также рассказал, что представители Центра по примирению, посредники от ООН и лидеры незаконного вооруженного формирования сирийской оппозиции "Джейш аль-Ислам" провели переговоры с целью достичь соглашения по выводу из зоны деэскалации "Восточная Гута" второй очереди боевиков.

 

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