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Володин считает, что Трампу "померещился" российский след в деле Скрипаля

Политика
13 марта, 18:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, марта. /ТАСС

Ранее Дональд Трамп сообщил, что на основании доказательств, которыми располагает Великобритания, ему "кажется, что это, вероятно, Россия"

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Спикер РФ Госдумы Вячеслав Володин

Спикер РФ Госдумы Вячеслав Володин

© Анна Исакова/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что президент США Дональд Трамп сильно ошибается, допуская возможность причастности России к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

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"Когда кажется, сами знаете, что нужно делать. То, что мерещится, не всегда бывает наяву", - заявил Володин журналистам, комментируя высказывания Трампа о возможном российском следе в деле Скрипаля.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что ему "кажется, что это, вероятно, Россия, опираясь на все доказательства, которые у них [британцев] есть".

66-летний бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия 4 марта подверглись воздействию отравляющего вещества. Их обнаружили без сознания на скамейке у торгового центра в Солсбери, оба находятся в больнице в критическом состоянии. По заявлениям британского премьер-министра Терезы Мэй, Россия с большой долей вероятности причастна к этому, а само отравление произошло, по ее данным, при помощи разработанного в России нервно-паралитического вещества, известного как "Новичок".

Во вторник глава российского МИД Сергей Лавров сообщил, что РФ не имеет никакого отношения к отравлению Скрипаля и его дочери. Он также отметил, что Россия не получала от Великобритании запроса по веществу, якобы использованному при отравлении в Солсбери.

Лавров обратил внимание на то, что, согласно положениям Конвенции по запрещению химоружия, Великобритания была обязана немедленно обратиться к стране, подозреваемой в применении вещества, предоставив ей доступ к тому веществу, о котором идет речь. Для ответа на подобный вопрос, уточнил министр, конвенция дает 10 дней.

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Инцидент с экс-полковником ГРУ
Персоны
Мэй, Тереза Трамп, Дональд Лавров, Сергей Викторович Володин, Вячеслав Викторович
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