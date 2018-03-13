Лавров: Россия призывает стороны на Корейском полуострове искать пути урегулирования

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Москва призывает стороны на Корейском полуострове перейти от конфронтационной риторики к поиску общеприемлемых путей урегулирования. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров, открывая встречу с начальником Управления национальной безопасности при президенте Южной Кореи Чон Ый Ёном.

"Мы ценим ваш приезд в Россию в рамках усилий по преодолению кризиса на Корейском полуострове и вокруг него, - сказал Лавров. - Ваша миссия по поручению президента (Южной Кореи Мун Чжэ Ина) находится в центре внимания мировой общественности". "Вы были в Пхеньяне, Пекине, Вашингтоне, сегодня находитесь в Москве. Это лишний раз подтверждает понимание вашим руководством необходимости сформировать достаточно солидный фронт всех тех, кто может помочь мирному урегулированию кризиса на Корейском полуострове", - отметил министр.

По его словам, "Россия последовательно выступает за снижение напряженности, за переход от конфронтационной риторики к конкретным путям поиска общеприемлемых путей урегулирования". "В этой связи нам весьма и весьма ценны ваши впечатления и оценки ситуации", - сказал глава МИД РФ.

Он также заявил, что в Москве ценят личную вовлеченность президента Южной Кореи в продвижение мира на Корейском полуострове и в развитие двустороннего партнерства. Кроме того, Лавров поздравил собеседника с успешным проведением зимней Олимпиады в Пхёнчхане и выразил признательность за доброе отношение корейцев к российским гражданам и спортсменам во время Игр.

5-6 марта Чон Ый Ён и директор Национальной службы разведки Со Хун посетили Пхеньян, где провели четырехчасовые переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном. По итогам поездки стало известно, что достигнута договоренность о проведении в конце апреля встречи глав КНДР и Республики Корея. Кроме того, Пхеньян уведомил о готовности начать консультации по нормализации отношений с Вашингтоном, в ходе которых может обсудить тему денуклеаризации Корейского полуострова. Наконец, КНДР обещала заморозить на период диалога ракетно-ядерные испытания.

8 марта начальник Управления нацбезопасности при президенте Южной Кореи, выступая перед журналистами в Вашингтоне, заявил, что президент США Дональд Трамп готов провести встречу с Ким Чен Ыном до мая текущего года. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что Трамп примет приглашение встретиться с лидером КНДР "в том месте и в те сроки, которые еще предстоит определить". Однако 9 марта она заявила, что встреча Трампа и Ким Чен Ына не произойдет, пока Пхеньян не предпримет конкретные действия для свертывания своих ядерных разработок.