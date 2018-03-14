МИД: последствия дела Скрипаля могут быть серьезными, РФ по-прежнему готова сотрудничать

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Скандал с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля может повлиять на основы современного миропорядка. Предложения РФ о сотрудничестве по этому инциденту по-прежнему остаются в силе, заявила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

"Я думаю, что это очень серьезно с точки зрения подрыва тех основ, на которых развивался и стоял современный мир", - сказала Захарова, отвечая на вопрос о том, приведет ли скандал вокруг дела Скрипаля к разрыву дипломатических отношений между Россией и Великобританией. "Что касается этого всего оформления - я имею в виду дипломатические отношения <...> здесь речь идет о том, что с нашей стороны есть до сих пор предложения о конкретной работе по этому делу, по этому инциденту, как они называют, в том числе, потому что речь идет о российской гражданке, которая пострадала... Хотелось бы понять, что с ней", - добавила официальный представитель МИД.

66-летний бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия 4 марта подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. Их обнаружили без сознания на скамейке у торгового центра The Maltings в Солсбери, в настоящее время они продолжают находиться в больнице в критическом состоянии. Согласно заявлениям британского премьер-министра Терезы Мэй, Россия с большой долей вероятности причастна к этому, а само отравление произошло, как заявила Мэй, при помощи созданного в Советском Союзе боевого отравляющего вещества семейства "Новичок".

Во вторник глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что РФ не имеет никакого отношения к отравлению Скрипаля и его дочери. Он также отметил, что Россия не получала от Великобритании запрос о веществе, якобы использованном в инциденте в Солсбери. Лавров обратил внимание на то, что, согласно положениям Конвенции по запрещению химоружия, Великобритания была обязана немедленно обратиться к стране, подозреваемой в применении вещества, предоставив ей доступ к тому веществу, о котором идет речь. Для ответа же на подобный вопрос, уточнил министр, конвенция дает 10 дней.