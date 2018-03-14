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МИД: последствия дела Скрипаля могут быть серьезными, РФ по-прежнему готова сотрудничать

Политика
14 марта, 0:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, марта. /ТАСС

Мария Захарова сообщила, что Россия заинтересована в расследовании дела Скрипаля, "потому что речь идет о российской гражданке, которая пострадала"

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МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Скандал с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля может повлиять на основы современного миропорядка. Предложения РФ о сотрудничестве по этому инциденту по-прежнему остаются в силе, заявила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

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Хронология скандала с отравлением Сергея Скрипаля

"Я думаю, что это очень серьезно с точки зрения подрыва тех основ, на которых развивался и стоял современный мир", - сказала Захарова, отвечая на вопрос о том, приведет ли скандал вокруг дела Скрипаля к разрыву дипломатических отношений между Россией и Великобританией. "Что касается этого всего оформления - я имею в виду дипломатические отношения <...> здесь речь идет о том, что с нашей стороны есть до сих пор предложения о конкретной работе по этому делу, по этому инциденту, как они называют, в том числе, потому что речь идет о российской гражданке, которая пострадала... Хотелось бы понять, что с ней", - добавила официальный представитель МИД.

66-летний бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия 4 марта подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. Их обнаружили без сознания на скамейке у торгового центра The Maltings в Солсбери, в настоящее время они продолжают находиться в больнице в критическом состоянии. Согласно заявлениям британского премьер-министра Терезы Мэй, Россия с большой долей вероятности причастна к этому, а само отравление произошло, как заявила Мэй, при помощи созданного в Советском Союзе боевого отравляющего вещества семейства "Новичок".

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Во вторник глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что РФ не имеет никакого отношения к отравлению Скрипаля и его дочери. Он также отметил, что Россия не получала от Великобритании запрос о веществе, якобы использованном в инциденте в Солсбери. Лавров обратил внимание на то, что, согласно положениям Конвенции по запрещению химоружия, Великобритания была обязана немедленно обратиться к стране, подозреваемой в применении вещества, предоставив ей доступ к тому веществу, о котором идет речь. Для ответа же на подобный вопрос, уточнил министр, конвенция дает 10 дней.

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