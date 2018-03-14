Захарова: Лавров не принимал приглашение посетить Великобританию с ответным визитом

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел Сергей Лавров не принимал приглашение своего британского коллеги Бориса Джонсона посетить Лондон. Об этом заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Одно небольшое пояснение до официальной реакции на заявление британского премьера, - написала дипломат на своей странице в Facebook. - [Премьер-министр Британии Тереза] Мэй "отозвала" приглашение Лаврову на посещение Великобритании. Только он его не принимал".

Ранее в среду британский премьер сделала заявление по мерам в отношении Москвы в связи с отравлением в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. В частности, она заявила, что Лондон вышлет 23 российских дипломата, им предписано покинуть страну в течение недели.

Мэй также обвинила РФ в "противозаконном использовании силы в отношении Великобритании", объявила об отмене визита главы российского дипведомства в Соединенное Королевство и заявила о приостановке запланированных двусторонних контактов на высоком уровне. При этом она отметила, что полный разрыв диалога с Москвой не отвечает британским национальным интересам.

4 марта 66-летний бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. Их обнаружили без сознания на скамейке у торгового центра The Maltings в Солсбери, сейчас оба находятся в больнице в критическом состоянии.

В 2004 году Скрипаль был арестован ФСБ РФ и позднее приговорен к 13 годам тюрьмы за госизмену, лишен всех званий и наград. В 2010 году его передали США в рамках обмена лицами, арестованными по обвинению в шпионаже, и в том же году экс-полковник ГРУ поселился в Великобритании.

12 марта Мэй обвинила Россию в причастности к отравлению Скрипаля и его дочери, назвав этот инцидент "неизбирательным и безответственным действием против Соединенного Королевства". По ее данным, само отравление произошло при помощи созданного еще в Советском Союзе боевого отравляющего вещества семейства "Новичок".

В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров заявил 13 марта, что Москва не имеет никакого отношения к отравлению Скрипаля и его дочери: "Мы уже сделали заявление о том, что все это чушь, мы никакого отношения к этому не имеем". Он также отметил, что Россия не получала от Великобритании запроса по веществу, якобы использованному в инциденте в Солсбери.