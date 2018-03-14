Посольство РФ запросило у Лондона информацию по расследованию смерти Глушкова

ЛОНДОН, 14 марта. /ТАСС/. Посольство РФ в Великобритании запросило в среду у британских властей информацию об обстоятельствах смерти 12 марта в Лондоне российского предпринимателя Николая Глушкова.

Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в дипломатическом представительстве.

"Сегодня посольство официально запросило нотой всю информацию, которой располагает британская сторона в отношении российского гражданина [Николая Глушкова]. Расследование ведется абсолютно нетранспарентно, британская сторона демонстрирует неготовность к сотрудничеству. Все это не может не вызывать сожаления", - отметили в посольстве.

На данный момент ответа от британской стороны предоставлено не было. "К сожалению, посольство не располагает какой-либо информацией от британских властей относительно обстоятельств смерти российского гражданина Николая Глушкова", - добавили в посольстве, заметив, что это вызывает удивление. "В целом мы удивлены неготовностью и нежеланием британских властей в полном объеме информировать нас как в отношении отравления россиян Сергея и Юлии Скрипалей, так и по обстоятельствам смерти Николая Глушкова", - указал российский дипломат.

Николай Глушков - российский предприниматель и соратник Бориса Березовского скончался в британской столице 12 марта. Расследованием обстоятельств его смерти занимается контртеррористический отдел полиции.