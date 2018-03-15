Россия предложила СБ ООН принять заявление по расследованию дела Скрипаля

ООН, 15 марта. /ТАСС/. Россия предложила в среду Совету Безопасности ООН принять заявление для печати по инциденту с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Как сообщил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, в подготовленном Москвой тексте сделан акцент на необходимости задействовать в расследовании этого дела положения Конвенции о запрещении химического оружия.

"Мы хотим распространить проект заявления для прессы, которое подытоживает наше выступление с акцентом на то, что необходимо задействовать механизмы статьи 9 Конвенции о запрещении химического оружия. Рассчитываем, что все члены Совета его поддержит", - сказал дипломат на заседании Совета Безопасности ООН.

Небензя сообщил, что встреча проходила в открытом формате по инициативе России, в то время как Великобритания просила провести закрытые консультации.

В ходе своего выступления постпред РФ обратил внимание на крайне слабые доводы британской стороны, отметив, что ее обвинения и угрозы в адрес России "трудно комментировать в дипломатических выражениях".

По его словам, случившееся подпадает в поле ответственность Организации по запрещению химического оружия, но Лондон "тянет" дело Скрипаля в СБ ООН, понимая, что экспертов профильной структуры его выводы не убедят. При этом Небензя предупредил, что Россия никому не позволит говорить с собой "в ультимативном тоне".