Захарова: назначения госсекретаря и директора ЦРУ являются внутренним делом США

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Вопрос назначения американских госсекретарей и директоров Центрального разведывательного управления (ЦРУ) является сугубо внутренним делом США. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Это назначение, безусловно, внутреннее дело Соединенных Штатов", - заявила дипломат.

Комментируя сообщения неправительственных организаций (НПО) о возможной причастности кандидата на пост директора ЦРУ Джины Хэспел к пыткам, Захарова отметила, что "неправительственные организации имеют полное право высказывать свою озабоченность теми или иными решениями".

13 марта хозяин Белого дома Дональд Трамп объявил о масштабной кадровой перестановке в своей администрации: Рекс Тиллерсон был уволен с поста госсекретаря США, а на его место выдвинута кандидатура главы ЦРУ Майка Помпео. При этом на пост директора данный спецслужбы Трамп выдвинул ее первого замглавы Джину Хэспел, кадрового разведчика с более чем 30-летним стажем. Кандидатуры Помпео и Хэспел теперь должны быть утверждены Сенатом Конгресса США.

Представители НПО Human Rights Watch (HRW, "Хьюман райтс уотч") информировали, что Помпео и Хэспел считали допустимыми пытки. В докладах HRW, подготовленных в январе и феврале 2017 года, констатируется, что Помпео не раз высказывался в поддержку применения пыток и осуществления массового сбора данных об американцах. В материалах HRW также приводятся данные о том, что Хэспел в начале 2000-х надзирала за пытками подозреваемых в терроризме. В частности, после терактов 11 сентября 2001 года в США она руководила одной из тайных тюрем ЦРУ в Таиланде, где содержались подозреваемые в террористической деятельности.