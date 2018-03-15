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На выборах президента РФ в Индии впервые прошло выездное голосование в Гималаях

Политика
15 марта, 16:33 UTC+3 НЬЮ-ДЕЛИ НЬЮ-ДЕЛИ 15, марта. /ТАСС

Голосование прошло в городах Наггар и Куллу

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НЬЮ-ДЕЛИ, 15 марта. /ТАСС/. Досрочное выездное голосование на выборах президента России впервые прошло в четверг в Гималаях - в городах Наггар и Куллу. Как сообщил ТАСС глава консульского отдела посольства РФ в Индии Михаил Воробьев, всего в выборах участие приняли четыре человека.

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"Впервые состоялось досрочное выездное голосование в городах Куллу и Наггар, расположенных в горном штате Химачал-Прадеш - это свыше 500 км от Нью-Дели. В Наггаре проголосовали трое сотрудников Международного мемориального треста Рерихов (ММТР)", - сказал Воробьев по телефону из Наггара.

Рядом с этим городом расположен музей-усадьба, где долгие годы жила знаменитая семья Рерихов. Здесь открыта постоянная экспозиция, ежегодно проходят выставки, конференции, концерты с участием российских коллективов. В комплексе действует детская Академия искусств имени Елены Рерих, есть библиотека и читальный зал. Поэтому здесь постоянно проживают несколько россиян.

"Приятно, что посольство не забывает своих граждан, которые не имеют возможности совершить 14-часовое путешествие в Нью-Дели, чтобы отдать свой голос на выборах президента. Мы как будто в России побывали", - сказала куратор ММТР от российской стороны Людмила Сургина.

Кроме того, как сообщил Воробьев, в соседнем городе Куллу в местной тюрьме проголосовала находящаяся свыше пяти месяцев в ожидании приговора суда российская гражданка.

Как ранее сообщил ТАСС посол РФ в Индии Николай Кудашев, всего на выборах президента России в Индии организовано досрочное выездное голосование в 10 городах в каждом из четырех консульских округов - Делийском, Мумбайском, Ченнайском и Калькуттском. В день голосования 18 марта избирательные участки будут открыты с 08:00 до 20:00 по индийскому времени в Нью-Дели, Мумбаи, Ченнаи и Калькутте, а также в Панаджи (штат Гоа). Российские граждане включаются в список избирателей при предъявлении внутреннего или заграничного паспорта.

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