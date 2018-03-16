Посол РФ в Великобритании: Москва окажет "мощнейшее давление" на Лондон по делу Скрипаля

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Москва намерена оказывать на Лондон "мощнейшее давление" по делу отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери. Об этом заявил посол РФ в Великобритании Александр Яковенко в эфире телеканала "Россия 24" в пятницу.

"Мы будем оказывать мощнейшее давление на британское правительство по существу вопроса. Я уверен, что мы их с этой колеи уже не выпустим", - сказал он.

Сергей Скрипаль, осужденный за шпионаж в пользу британских спецслужб, и его дочь Юлия подверглись 4 марта в Солсбери воздействию нервно-паралитического вещества. В настоящее время они находятся в больнице в критическом состоянии.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, обвинив Россию в "незаконном использовании силы" на территории королевства, объявила о высылке 23 российских дипломатов и других мерах в отношении Москвы. Российская сторона категорически отвергла свою причастность к инциденту и анонсировала принятие ответных шагов в ближайшее время.

Также Яковенко заявил, что Великобритании придется ответить за разрушение отношений с Россией.

"В этот раз британцам придется отвечать в том числе и пред своим общественным мнением за обвал российско-британских отношений. В конечном счете это говорит и о качестве той политики, которая ведется в этой стране. В том числе и об информировании людей о том, что у них происходит", - сказал он.

Яковенко подчеркнул, что голословные обвинения в адрес России будут иметь достаточно неприятные последствия для Великобритании.

Дипломат также напомнил о серии смертей россиян, которые произошли в Великобритании за последнее время. По его словам, бизнесмен Александр Перепеличный умер при загадочных обстоятельствах, как и предприниматель Борис Березовский. Тогда Великобритания заявила о его самоубийстве. "И это после того, как Березовский направил несколько писем в Россию с просьбой разрешить ему вернуться", - отметил посол.