Посол РФ: Москва спокойно воспринимает хамские заявления британских политиков

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Россия, как великая страна, спокойно реагирует и не будет отвечать аналогично на хамские заявления британских политиков и СМИ. Об этом в пятницу в эфире телеканала "Россия 24" заявил посол РФ в Лондоне Александр Яковенко.

"Хамские заявления, хамские статьи - мы стараемся воспринимать эти вещи спокойно, - отметил он. - Мы великая страна и чувствуем себя уверенно здесь, в Лондоне".

По его словам, Россия считает ниже своего достоинства отвечать оппонентам в духе "базарной ругани". Таким образом глава российской дипмиссии прокомментировал высказывания министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона, который накануне, выступая в аналитическом центре города Бристоль, посоветовал России "отойти в сторону и заткнуться".

Обострение отношений между Москвой и Лондоном связано с делом Скрипаля. 4 марта 66-летний бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. Их обнаружили без сознания на скамейке у торгового центра The Maltings в Солсбери, сейчас оба находятся в больнице в критическом состоянии. Британский премьер Тереза Мэй, обвинив Россию в "незаконном использовании силы" на территории королевства, объявила о высылке 23 российских дипломатов и других мерах в отношении Москвы, однако российская сторона категорически отвергла свою причастность к инциденту и анонсировала скорое принятие ответных шагов.