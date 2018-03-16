Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.03:
$ 57.49
€ 70.81
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Посол РФ: Москва спокойно воспринимает хамские заявления британских политиков

Политика
16 марта, 12:07 UTC+3 МОСКВА 16, марта. /ТАСС

Александр Яковенко подчеркнул, что Россия считает ниже своего достоинства отвечать оппонентам в духе "базарной ругани"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Россия, как великая страна, спокойно реагирует и не будет отвечать аналогично на хамские заявления британских политиков и СМИ. Об этом в пятницу в эфире телеканала "Россия 24" заявил посол РФ в Лондоне Александр Яковенко.

"Хамские заявления, хамские статьи - мы стараемся воспринимать эти вещи спокойно, - отметил он. - Мы великая страна и чувствуем себя уверенно здесь, в Лондоне".

Смотрите также

Дело Скрипаля: реакция Лондона, позиция Москвы и возможные последствия

По его словам, Россия считает ниже своего достоинства отвечать оппонентам в духе "базарной ругани". Таким образом глава российской дипмиссии прокомментировал высказывания министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона, который накануне, выступая в аналитическом центре города Бристоль, посоветовал России "отойти в сторону и заткнуться".

Обострение отношений между Москвой и Лондоном связано с делом Скрипаля. 4 марта 66-летний бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. Их обнаружили без сознания на скамейке у торгового центра The Maltings в Солсбери, сейчас оба находятся в больнице в критическом состоянии. Британский премьер Тереза Мэй, обвинив Россию в "незаконном использовании силы" на территории королевства, объявила о высылке 23 российских дипломатов и других мерах в отношении Москвы, однако российская сторона категорически отвергла свою причастность к инциденту и анонсировала скорое принятие ответных шагов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Мэй, Тереза Скрипаль, Сергей Викторович Яковенко, Александр Владимирович
Темы
Дело Сергея Скрипаля
Страны
Россия Великобритания
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как успеть выбрать удобный участок для голосования
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Лавров: главе минобороны Великобритании своими заявлениями хочется войти в историю
2
Несколько тысяч человек простились с Олегом Табаковым в МХТ имени Чехова
3
Лавров: Россия вышлет британских дипломатов
4
"Сатане" на смену: почему утилизируют самые мощные ракеты России
5
Telegraph: вещество, которым отравился Скрипаль, находилось в чемодане его дочери
6
Ковальчук продал подаренный за победу на ОИ-2018 автомобиль
7
Олег Табаков похоронен на Новодевичьем кладбище
Темы дня
Новости партнеров
Реклама