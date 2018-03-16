ЦИК принял 471 жалобу о применении административного ресурса

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. В ЦИК России поступило 471 обращение, связанное с применением административного ресурса в ходе избирательной кампании. Об этом в пятницу на заседании Центризбиркома сообщила его глава Элла Памфилова.

"Также в числе жалоб и звонков, поступивших в ЦИК России, были обращения, связанные с применением административного ресурса. 471 обращение поступило в ЦИК", - сказала она.

Всего по состоянию на 15 марта включительно поступило в письменном виде 17093 писем, а также 126558 звонков на номер информационно-справочного центра ЦИК, сообщила Памфилова, добавив, что это говорит о высоком интересе к предстоящим выборам. "Из этого массива 96% носят информационно-справочный характер", - уточнила она.

"Проанализировав весь массив, мы видим, что 5548 звонков и письменных обращений избирателей, кандидатов, иных участников избирательного процесса мы рассматриваем как возможные нарушения избирательного процесса, - продолжила глава ЦИК. - Все это очень внимательно, системно уже рассмотрели или рассматриваем".

Подавляющая часть из этих 5548 обращений - жалобы на ошибки при приеме заявлений избирателей о включении в списки по месту нахождения, в том числе через портал госуслуг, констатировала Памфилова. "Да, у нас были сбои, но это совершенно новый механизм, это неизбежно, хотя мы пытались это исправить", - пояснила она.

Вторая часть из этого массива по количеству обращений - недостатки в списках избирателей, отметила председатель комиссии. "Люди ходят, себя проверяют. Мы до последнего момента списки уточняем", - заверила она. Также претензии касаются графика работы избирательных комиссий, добавила Памфилова, заверив, что попросила "максимально расширить эти рамки".