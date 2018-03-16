"Локомотив" проиграл "Атлетико" с разгромным счетом и выбыл из Лиги Европы

"Локомотив" проиграл "Атлетико" с разгромным счетом и выбыл из Лиги Европы 15 марта, 20:53

Футболисты ЦСКА обыграли в гостях "Лион" и вышли в четвертьфинал Лиги Европы

Футболисты ЦСКА обыграли в гостях "Лион" и вышли в четвертьфинал Лиги Европы 16 марта, 1:02

Всеармейские олимпиады по физике и математике собрали более 500 участников в Ставрополе

Всеармейские олимпиады по физике и математике собрали более 500 участников в Ставрополе 16 марта, 16:48

В России проходит подготовка к выборам президента, который пройдут 18 марта. По всей стране будет работать порядка 97 тыс. участковых избирательных комиссий. По данным на 1 января 2018 года Центризбирком зарегистрировал 110 млн 858 тыс. 228 избирателей, в том числе в РФ 108 млн 968 тыс. 869 человек.

На выборах президента 2018 года граждане впервые смогут проголосовать не только по месту регистрации, но и по месту своего фактического пребывания. Согласно последнему опросу, проведенному Всероссийским центром изучения общественного мнения, в голосовании намерены принять участие 74% респондентов.

Избирательные участки будут работать с 8:00 до 20:00.