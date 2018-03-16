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Толстой: большинство членов спецкомитета ПАСЕ высказались за восстановление диалога с РФ

Политика
16 марта, 21:07 дата обновления: 16 марта, 21:15 UTC+3

Вице-спикер Госдумы сообщил, что глава британской делегации Роджер Гейл выступил с предложением отстранить представителей России от дискуссии в связи с делом Скрипаля

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Вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой

Вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Большинство членов спецкомитета Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) высказались за восстановление диалога с РФ, несмотря на попытку представителя Великобритании отстранить Россию от дискуссии. Об этом сообщил в пятницу вице-спикер Госдумы Петр Толстой после заседания спецкомитета, рассматривающего возможности изменения регламента работы ПАСЕ.

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"В ходе заседания комитета подавляющее большинство участников - главы национальных делегаций и главы политических групп - высказались в поддержку усилий руководства ассамблеи по восстановлению диалога между всеми 47 странами-участницами, включая РФ. Традиционно против этого выступили представители Украины, стран Прибалтики, а также представители Великобритании", - рассказал Толстой, слова которого приводит его пресс-служба.

При этом, по его словам, глава британской делегации Роджер Гейл в ходе заседания выступил с предложением отстранить представителей России от дискуссии в связи с отравлением в Англии бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в РФ за шпионаж в пользу Великобритании.

"Мы, со своей стороны, заявили, что разговор с Россией при помощи ультиматумов неприемлем и никогда не приводил и не приведет к какому-либо результату, а площадка ПАСЕ является площадкой диалога и сотрудничества, которому неплохо было бы поучиться нынешним британским властям, озвучивающим беспрецедентные и бездоказательные обвинения в адрес России в связи с отравлением в Солсбери", - подчеркнул российский парламентарий, добавив, что позиция Гейла не была поддержана другими членами комитета и главами делегаций. "Наоборот: представители ряда стран - Швейцарии, Армении, Германии и Нидерландов - высказались за диалог с Россией на площадке ПАСЕ", - добавил он.

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По словам вице-спикера, итоги дискуссии будут обобщены в виде конкретных предложений и докладов, которые будут обсуждаться в конце апреля в Страсбурге на очередном заседании спецкомитета. "Для нас было важно, что те предложения, которые мы представили, были учтены и будут дальше обсуждаться комитетом", - заключил Толстой.

Спецкомитет Бюро ПАСЕ был создан 15 декабря. Его основной целью является гармонизация деятельности уставных органов Совета Европы - комитета министров (КМСЕ) и ПАСЕ. В основу работы спецкомиссии положен доклад нынешнего главы ПАСЕ Микеле Николетти, по которому 11 октября 2017 года была также принята отдельная резолюция ассамблеи. В ней говорилось, в частности, о несогласованности в составах КМСЕ и ПАСЕ, так как Россия в работе ассамблеи не участвует.

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Темы
Дело Сергея Скрипаля Разногласия между РФ и ПАСЕ
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Николетти, Микеле Толстой, Петр Олегович
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