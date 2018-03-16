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Постпред РФ: экспертиза ОЗХО не установит источник вещества в деле Скрипаля

Политика
16 марта, 22:04 UTC+3

Александр Шульгин уточнил, что в ходе экспертизы будет возможно только "рассмотреть формулу вещества" и "распознать, к какой категории оно принадлежит"

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МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Экспертиза Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) не установит источник вещества, которым был отравлен Скрипаль, для этого нужны консультации РФ и Великобритании. Об этом в эфире телеканала RT заявил постоянный представитель РФ при ОЗХО Александр Шульгин.

"Они смогут лишь рассмотреть формулу вещества, распознать, к какой категории оно принадлежит, но они точно не смогут установить, откуда это вещество. Для этого потребуется диалог между РФ и Великобританией, прямой или непрямой, есть множество способов его обеспечить", - заявил Шульгин.

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Персоны
Скрипаль, Сергей Викторович Шульгин, Александр Васильевич
Темы
Дело Сергея Скрипаля
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