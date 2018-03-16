Постпред РФ: экспертиза ОЗХО не установит источник вещества в деле Скрипаля

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Экспертиза Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) не установит источник вещества, которым был отравлен Скрипаль, для этого нужны консультации РФ и Великобритании. Об этом в эфире телеканала RT заявил постоянный представитель РФ при ОЗХО Александр Шульгин.

"Они смогут лишь рассмотреть формулу вещества, распознать, к какой категории оно принадлежит, но они точно не смогут установить, откуда это вещество. Для этого потребуется диалог между РФ и Великобританией, прямой или непрямой, есть множество способов его обеспечить", - заявил Шульгин.