В ЦИК назвали гуманитарной агрессией блокировку российских дипмиссий на территории Украины

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Центризбирком России считает гуманитарной агрессией блокировку ряда дипломатических представительств РФ на территории Украины в день президентских выборов. Об этом заявил в воскресенье член ЦИК Василий Лихачев.

"С утра пошла самая тревожная информация, что перекрыты подходы к российским загранучреждениями. Посольство РФ заблокировано в Киеве. Для нас совершенно очевидно - мы имеем факт гуманитарной агрессии в отношении граждан РФ, которые находятся в этот момент на территории Украины и не могут реализовать свое политическое право на голосование, активное участие в избирательной кампании", - сказал Лихачев.

Он отметил, что в связи с данной ситуацией МИД и ЦИК обратились к руководству ОБСЕ. Ранее, 16 марта, глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил, что режим охраны российских дипломатических представительств на территории Украины - в Киеве, Харькове, Одессе и Львове - "не будет предусматривать доступ к этим объектам граждан РФ для голосования на выборах". В ночь с 17 на 18 марта здания посольства России в Киеве, а также генконсульств России в Одессе, Львове и Харькове были оцеплены украинскими силовиками и националистами. В голосовании смогли принять участие только дипломаты и сотрудники диппредставительств.