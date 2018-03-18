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Выборы президента РФ завершились на Дальнем Востоке

Политика
18 марта, 14:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, марта. /ТАСС

Жители всех регионов России голосуют активнее, чем в 2012 году, отмечают эксперты и представители избиркомов

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Подсчет голосов на избирательном участке в Сахалинской области

Подсчет голосов на избирательном участке в Сахалинской области

© Сергей Красноухов/ТАСС

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Выборы президента России уже завершились на Дальнем Востоке, "перевалили за экватор" в Сибири и на Урале, процесс набирает обороты на западе страны. При этом, как отмечают эксперты и представители избиркомов, во всех регионах россияне голосуют активнее, чем на предыдущих выборах в 2012 году. О явке избирателей на данный момент - в материале ТАСС.

Дальний Восток сделал выбор

В семи регионах Дальнего Востока к 13:00 мск голосование уже завершилось. Избирательные участки закрылись в двух самых больших регионах Дальневосточного федерального округа - Приморском и Хабаровском краях, а также в Еврейской автономной области. Ранее голосование завершилось на Камчатке, Чукотке, в Магаданской и Сахалинской областях.

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В Приморье голосование шло активнее, чем в 2012 году. Так, на 18:00 (11:00 мск) явка по региону составила 55,44%, проголосовали 817 806 избирателей. В 2012 году по состоянию на то же время явка составила 56,97%. Как сообщил ТАСС секретарь избирательной комиссии Хабаровского края Оярс Машков, явка по региону на те же 18:00 по местному времени составила 59,82%. По данным избиркома Еврейской АО, явка на 18:00 составила 56,51%.

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт отметил, что в воскременье большее количество людей приходит на выборы, потому что видит уже сделанное властью по улучшению условий жизни и верит в продолжение этой работы.

"Наша задача была создать у людей хорошее праздничное настроение. Можно, конечно, играть музыку и танцевать на каждой улице - это тоже будет неплохо, а можно до выборов создать хорошие условия проживания... Мы создали уже хорошие дворы, хорошие дороги, настроили детских садов, школы построили, больницы строим. Люди видят, что жизнь улучшается", - сказал Шпорт.

Сибирь: рекорды явки

В Сибири по состоянию на 15:00 по местному времени (11:00 мск) по явке лидирует Тува, где проголосовали 69,17% избирателей, а также и Кузбасс с показателем 60,72%. Бурятия показала результат 56,86%, Алтайский край - 51,33%, Республика Алтай - 50,46%

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В Хакасии на выборы уже пришли 49,34% избирателей, в Новосибирской области - 42,64%, в Томской - 43,93%, в Красноярском крае - 44,63%. По словам председателя избиркома Иркутской области Эдуарда Девицкого, в регионе явка составила 39,34%.

Между тем появилась информация о проблемах на некоторых участках: так, по словам председателя избиркома Кузбасса Юрия Емельянова, были обращения о том, что предметы мешали просмотру двух участков с помощью видеокамер. Сейчас эти недостатки устранены.

При этом на севере Красноярского края в избирательный процесс вмешалась плохая погода - как рассказал директор школы в Волочанке Денис Терибихин, в поселке ветер и мороз под 40 градусов ниже нуля. Холодно и в городе Дудинка на Таймыре - там метель, температура опустилась до 13 градусов ниже нуля. В Дудинке перед каждым избирательным участком установлены чумы, где людей угощают северными яствами и чаем.

"Мы постарались максимально учесть потребности горожан, но конечно, не смогли обещать хорошую погоду. Надеюсь, что она ухудшаться не будет и у людей останется хорошее весеннее настроение", - сказал журналистам глава Таймыра Сергей Ткаченко.

Урал догоняет

В Свердловской области, по данным на 12:00 по местному времени (10:00 мск), явка составила 25,96%, тогда как на прошлых выборах главы государства к этому времени тот показатель составил 17,88%. К этому часу проголосовал один из старейших жителей региона - 105-летний екатеринбуржец Владимир Русалиев. "Хожу голосовать каждый раз, хочу выбрать того, кого знаю, чтобы народ жил лучше", - сказал Русалиев в беседе с корреспондентом ТАСС.

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Более 800 общественных наблюдателей находятся на избирательных участках в ЯНАО, где явка на 12:00 по местному времени составила 44,67%. "Думаю, результаты будут сравнимы с прошлыми выборами, может быть, даже чуть больше. Погода у нас пока хорошая, до этого было минус 30 градусов", - пояснил ТАСС зампредседателя Общественной палаты региона Юрий Кукевич.

В Копейске Челябинской области на одном из участков зафиксировали нарушение - житель города пытался вынести избирательный бюллетень. Составили протокол, материалы передали полиции.

"Серьезные нарушения на выборах на выявлены", - отметили ТАСС в пресс-службе Избирательной комиссии Челябинской области.

Известный тюменский блогер Светлана Захарова, автор блога "Планы от Светланы" провела прямую трансляцию с избирательного участка у школы №63 - там располагается одна из 200 площадок фестиваля "Тюменская весна", где горожане могут купить продукцию местных производителей со скидкой 30%.

В Ханты-Мансийском автономном округе самая высокая явка с учетом досрочного голосования наблюдается в Нефтеюганском, Белоярском, Нижневартовском и Ханты-Мансйском районах. По словам председателя окружного избиркома Дениса Корнеева, "явка бьет все рекорды, приходится даже задействовать дополнительные резервы в участковых комиссиях для того чтобы ускорить выдачу бюллетеней и избежать очередей в помещениях для голосования".

Поволжье: селфи на выборах

В некоторых городах Поволжья на избирательных участках проходит народный конкурс селфи "Фото на выборах". В Ульяновске и Димитровграде участникам предлагают сфотографироваться на избирательном участке, выложить свою фотографию в соцсети и отметить на ней друзей. Аналогичный конкурс под названием "Айда на выборы" действует и в Татарстане. В рамках него сделал селфи на избирательном участке №42 в Казанском авиационном институте президент Татарстана Рустам Минниханов. Также сфотографировался на фоне стенда "Айда на выборы" и государственный советник Татарстана Минтимер Шаймиев.

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С самого утра в Приволжье избиратели активно идут голосовать. В Башкирии, где насчитывается 180 избирателей старше 100 лет, на участки для голосования активно приходят люди пожилого возраста, рассказала журналистам секретарь ЦИК республики Марина Долматова. Высокая явка избирателей в Поволжье отмечается в Оренбургской области: по данным на 12:00 (10:00 мск), она составила более 32%. Активнее всех голосуют избиратели в ЗАТО Комаровская Ясненского городского округа, Тоцкого и Кваркенского районов - там явка составила более 42%. В Саратовской области также явка почти дошла до трети от общего числа: на 10:00 мск в области проголосовали 24,56%, это более 463 тыс. граждан.

Не обошлось и без жалоб: в Удмуртии в территориальные комиссии поступило три жалобы от наблюдателей кандидата от КПРФ Павла Грудинина. "Наблюдатели от данного кандидата обратились жалобами с тем, что в плакатах о сведениях кандидатов мы были вынуждены наклеить дополнительную информацию о выявленных фактах непредоставления счетов сведений в соответствии с постановлением ЦИК РФ", - сказал журналистам председатель Центризбиркома Удмуртии Виктор Кушко.

Аналогичная жалоба была зарегистрирована в избирательной комиссии Пензенской области. "Официальная жалоба от КПРФ поступила по поводу того, что на информационном плакате была наклеена дополнительная информация (о счетах Грудинина - прим. ТАСС)", - сообщил ТАСС зампредседателя облизбиркома Алексей Климухин, добавив, что ответ на нее обязательно будет дан.

Старт Северо-Запада

По состоянию на 10:00 явка практически во всех субъектах Северо-Запада, по данным региональных избиркомов, превышает показатели прошедших в 2012 году президентских выборов. В Архангельской области на это время проголосовали 8,43% (6,42 % в 2012 году), или 76 820 избирателей. "Активнее всего - 34,5% - голосует Новая Земля, в городе Мирном явка составила 22,98%, активны избиратели Мезенского, Лешуконского, Верхнетоемского районов", - сказала ТАСС секретарь областного избиркома Елена Плотицына.

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В Псковской области на участки пришли 43 986 избирателей (8,44% от общего числа имеющих право голоса), что почти вдвое больше показателя 2012 года. Рост явки на 10:00 мск зафиксирован и в Мурманской области. "На 10:00 проголосовали 9,41% избирателей против 5% в 2012 году", - сообщил в воскресенье ТАСС председатель областной избирательной комиссии Антон Богомолов.

В Карелии явка на 10:00 мск незначительно превысила значения предыдущих выборов главы государства, составив 6,04% (4,79% в 2012 году), или 31 148 избирателей, рассказали в пресс-службе регионального избиркома. В Вологодской области проголосовали 8,75% избирателей, что на 3% больше в сравнении с предыдущими президентскими выборами. "Активнее всего выбирают главу государства в Череповце, там явка составила 12,69%", - отметили в облизбиркоме.

В Республике Коми на 10:00 проголосовали 11,85% (13,54% в 2012 году) избирателей. "Гораздо активнее, чем обычно, голосуют в Воркуте, где участки уже посетили более 10% избирателей, и традиционно в сельских районах", - сказал ТАСС председатель регионального избиркома Дмитрий Митюшев.

В Калининградской области, где одновременно с открытием избирательных участков в 08:00 по местному времени (09:00 мск) начала работу горячая линия для обращений избирателей, результаты по явке пока не известны.

Крым: "голосовать в родном государстве"

В Крыму, который вошел в состав России ровно четыре года назад, явка на выборах к 10:00 мск составила 13,08%, свидетельствуют данные системы ГАС "Выборы". В Севастополе к 10:00, по данным местного избиркома, проголосовали 14%. Среди голосующих здесь - не только горожане, которые были гражданами Украины до воссоединения Крымского полуострова с РФ, но и те, кто имел гражданство России, проживая в городе-герое. "Я не первый раз избираю президента РФ, я всегда был гражданином РФ, долгие годы я здесь был местным иностранцем… а то, что я сейчас на территории родного государства - это приятно", - сказал ТАСС депутат Заксобрания Севастополя Михаил Чалый.

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Активно голосуют и другие регионы Юга. В Волгоградской области на 10:00 явка составила 11,27%, заметно превысив показатели прошлых президентских выборов (в 2012 году этот показатель составил 6,65% - прим. ТАСС). Как передает корреспондент ТАСС, в Волгограде граждане массово идут на избирательные участки несмотря на дождь.

В Ростове-на-Дону возле избирательного участка №1836 в здании Совета ветеранов Октябрьского района города было особенно многолюдно - туда в полном составе приехал голосовать ансамбль песни и пляски Росгвардии, находящийся в городе на гастролях. "Это первые гастроли, посвященные 45-летию коллектива, момент выборов нас застал в Ростове. Нас 120 человек. Взяли в Москве открепительные", - рассказал ТАСС художественный руководитель ансамбля, народный артист России Виктор Елисеев.

В Адыгее явка избирателей по состоянию на 10:00 составила 11,85% (7,32% в 2012 году). В Майкопе в день выборов проезд в троллейбусах решили сделать бесплатным. Для избирателей организована выездная торговля, проводятся культурные и спортивные мероприятия, на участках для голосования проходит фотоконкурс "Майкоп выбирает", участники которого могут выиграть ценные призы.

Среди проголосовавших в Адыгее - Анета Литвинова, заслуженный учитель республики, почетный работник общего образования РФ, победитель Всероссийского конкурса "Воспитать человека". "Сегодня я голосовала за сильную, великую, свободную Россию. Я отдала свой голос человеку, которому доверяю, которым восхищаюсь. У России свой особый путь. И этот путь мы пройдем вместе!" - сказала Литвинова журналистам на избирательном участке.

В станице Динская под Краснодаром проголосовал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Опустив бюллетень, он заверил: "Все будет хорошо". А в Геленджике на избирательный участок пришли футболисты местной команды "Спартак" в форме. "Как спортсмен я очень надеюсь, что спорт продолжит развиваться", - сказал игрок Георгий Дмитриев.

Выбор Северного Кавказа

Активно голосуют и на Кавказе. В Кабардино-Балкарии явка на 10:00 мск составила более 25,73%, что более чем вдвое превышает явку на выборах 2012 года, на участки пришли более 135 тыс. избирателей. На Ставрополье явка также превысила показатели 2012 года более чем вдвое, в первые два часа проголосовали 11,56% избирателей, в краевой столице для привлечения избирателей подключили наружное оповещение - по городу ездят автомобили, которые через громкоговорители оповещают жителей о проходящих выборах, передает корреспондент ТАСС. В Чечне в первые два часа проголосовали более 120,5 тыс. человек, или 17,04%.

В Ставропольском крае за ходом голосования следят несколько тысяч наблюдателей, это и представители политических партий, и общественные наблюдатели. "Я присутствовал на открытии избирательных участков, наблюдатели впервые представлены Общественной палатой, они проявляют достаточно высокую активность... Бросается в глаза то, что многие наблюдатели - представители молодежи, они получают первый политический опыт и прекрасные знания о ходе избирательной кампании", - отметил представитель ассоциации "Гражданский контроль" Михаил Полянский.

В Дагестане врио главы республики Владимир Васильев проголосовал не по месту регистрации - свой голос он отдал по месту пребывания, на избирательном участке №1105, расположенном в здании юрфака Дагестанского госуниверситета в Махачкале. "Сегодня все зависит того, как люди голосуют, и это не преувеличение. Конечно же, мы все хорошо понимаем: чтобы решать такие сложные задачи, которые стоят перед всей великой Россией... нам нужно иметь мощного лидера. Рассчитываю, что так и будет", - сказал журналистам Васильев.

Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа, муфтий Карачаево-Черкесии Исмаил Хаджи Бердиев пришел на выборы вместе с семьей. Его сопровождали супруга и дочь. "Я голосовал на избирательном участке в Кисловодске, где зарегистрирован. Сделал выбор за уверенность в завтрашнем дне, стабильную и сильную России и достойную жизнь ее граждан", - сказал ТАСС Бердиев.

В Северной Осетии в день выборов 18 молодым людям исполнилось 18 лет, и избирком республики вручает им подарки. "Очень интересная комбинация цифр - 18 марта 18 лет исполнилось 18 жителям республики. Мы не можем обойти стороной их и приготовили памятные подарки. Надеюсь, они на всю жизнь запомнят памятную для них дату", - сказала журналистам председатель республиканского избиркома Жанна Моргоева.

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