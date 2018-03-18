МИД: Россия встревожена угрозами радикалов в адрес граждан страны, голосующих на Украине

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. В Москве встревожены угрозами, которые поступают в адрес россиян на Украине, принявших решение проголосовать на президентских выборах. Об этом заявил в воскресенье журналистам посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Нестеренко.

"Были угрозы со стороны украинских радикальных сил, обращенные и публично, и по самым разным каналам в адрес тех, кто хотел бы проголосовать, - сообщил он. - Конечно, это очень тревожный сигнал".

Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил, что режим охраны российских дипломатических представительств на территории Украины - в Киеве, Харькове, Одессе и Львове - "не будет предусматривать доступ к этим объектам граждан РФ для голосования на выборах". В ночь с 17 на 18 марта здания посольства России в Киеве, а также генконсульств России в Одессе, Львове и Харькове были оцеплены украинскими силовиками и националистами. В голосовании смогли принять участие только дипломаты и сотрудники диппредставительств.

По данным ЦИК РФ, на консульском учете на Украине стоят 72 тыс. граждан России, имеющих право участвовать в выборах.