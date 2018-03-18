Памфилова пообещала раскрыть информацию о странах, откуда проходила DDoS-атака на сайт ЦИК

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что в настоящий момент не будет говорить, из каких стран проходила DDoS-атака на сайт ЦИК, "чтобы не драматизировать ситуацию", но пообещала раскрыть эту информацию позже.

Ранее она сообщила, что сайт ЦИК РФ подвергся DDoS-атаке с IP-адресов из 15 стран. По ее словам, атака проходила с 02:00 до 05:00 мск, атака была отражена.

"Я бы не хотела привлекать внимание к этой проблеме, попозже эту информацию озвучу. Не хочу нагнетать, усугублять, драматизировать", - сказала Памфилова в воскресенье в ответ на соответствующую просьбу журналистов.