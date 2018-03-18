Ваш регион:
Выборы президента РФ - 2018
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.03:
$ 57.49
€ 70.81
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Памфилова пообещала раскрыть информацию о странах, откуда проходила DDoS-атака на сайт ЦИК

Политика
18 марта, 15:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, марта. /ТАСС

Ранее глава ЦИК сообщила, что сайт Центризбиркома подвергся хакерской атаке с IP-адресов из 15 стран

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что в настоящий момент не будет говорить, из каких стран проходила DDoS-атака на сайт ЦИК, "чтобы не драматизировать ситуацию", но пообещала раскрыть эту информацию позже.

Ранее она сообщила, что сайт ЦИК РФ подвергся DDoS-атаке с IP-адресов из 15 стран. По ее словам, атака проходила с 02:00 до 05:00 мск, атака была отражена.

"Я бы не хотела привлекать внимание к этой проблеме, попозже эту информацию озвучу. Не хочу нагнетать, усугублять, драматизировать", - сказала Памфилова в воскресенье в ответ на соответствующую просьбу журналистов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Выборы президента РФ - 2018
Персоны
Памфилова, Элла Александровна
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Почему так важно проголосовать
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
От Камчатки до Калининграда россияне выбирают президента
2
Выборы президента Российской Федерации. Онлайн
3
БДИПЧ ОБСЕ не комментирует планы властей Украины блокировать участие россиян в выборах
4
Мособлизбирком подтвердил факт вброса бюллетеней на участке в Люберцах
5
Политики голосуют на выборах президента России
6
Выборы президента РФ завершились на Дальнем Востоке
7
Штаб наблюдателей Москвы назвал самое крупное нарушение на выборах на данный момент
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте о явке на выборах президента в нашем спецпроекте