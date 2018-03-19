Путин заявил, что никто не должен чувствовать себя проигравшим

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Лидирующий на выборах президента РФ Владимир Путин поблагодарил волонтеров своего штаба.

"При всех составляющих очень важно сделать так, чтобы люди вам поверили, чтобы люди чувствовали искренность, что все, что вы говорите, идет от души, искренне. И вам это удалось", - сказал Путин на встрече с волонтерами своего штаба.

"Я считаю, что мы все большая команда, причем не только представленная здесь, но и на площади, в Москве, в целом по всей стране - имею в виду всех людей, которые проголосовали сегодня и от позиции которых получился этот очень достойный результат", - отметил глава государства. "Для нас очень важно и я тоже рассчитываю на вашу дальнейшую работу, чтобы никто не чувствовал себя проигравшим. Важно, чтобы эта линия, которая наблюдается в стране, чтобы она сохранялась и при решении сложных, может быть, даже спорных, но обязательных для страны решений", - сказал он.

Путин напомнил свои слова из послания Федеральному собранию. "Я говорил не для красного словца. Нам нужен решительный рывок вперед в развитии. Мы можем это сделать - мы достигли такого уровня, когда мы можем сделать этот рывок", - отметил он. По его словам, раньше при прежней инфляции это было невозможно. "А сейчас это возможно. Мы должны воспользоваться этой исторической возможностью, а также воспользоваться нашими достижениями во всех областях для того, чтобы это сделать. Но, конечно, люди должны понимать, что мы будем делать", - отметил он, добавив, что в этом вопросе очень важна помощь таких людей, как волонтеры.

Путин поддержал проект по популяризации основных достижений России, который решили реализовать волонтеры его штаба. "Мы так классно сдружились за это все время, и нам хочется продолжить свою деятельность. И у нас зародилась идея сделать проект нашей победы. У нас действительно очень много новых достижений в России, но, к сожалению, далеко не все об этом знают. И мы хотели бы рассказывать все гражданам", - сказала одна из девушек-волонтеров.

"Это очень важно. Не бахвалиться, а именно показывать результат, чтобы побуждать к новым победам. Это важно", - отметил президент. "Обязательно договоримся о форме организации такой работы", - добавил Путин.